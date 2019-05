Del Piero consola De Rossi: "So come ti senti, sei speciale"

Da una bandiera all'altra, due campioni del mondo simboli delle rispettive società: dopo l'addio alla Daniele De Rossi ha ricevuto tanti messaggi da illustri colleghi, tra questi c'è sicuramente Alessandro Del Piero, che ha vissuto una situazione simile alla .

Tramite un post sul proprio profilo 'Instagram', Del Piero ha scritto un bel messaggio all'ex compagno di Nazionale:

"Sei stato un avversario leale e un compagno di momenti indimenticabili. Quello stadio, quei rigori. Campioni del Mondo! Ma sei soprattutto una persona speciale e profonda. So come ti senti e posso immaginare quanta voglia hai ancora di giocare, di divertirti e di trasmettere sul campo la tua grande passione per il calcio".