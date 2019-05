De Rossi saluta la Roma: abbracci, lacrime e brividi all'Olimpico

Notte da pelle d'oca all'Olimpico: Roma-Parma ha visto salutare il capitano dei giallorossi in un vortice di emozioni.

L'abbraccio tra Daniele De Rossi e Francesco Totti rimarrà a lungo un'immagine scolpita nella memoria di ogni tifoso romanista e di ogni vero appassionato di calcio.

Un saluto quasi timido ma carico di significato quello tra De Rossi e la sua . La sua squadra, la sua tifoseria, il suo amore. Non una festa, ma nemmeno una separazione. Più un arrivederci prima di partire per un viaggio che, comunque vada, prevede un ritorno.

La Curva Sud e quel bacio indimenticabile #DDR16 pic.twitter.com/ApybNJklmV — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2019

Perché De Rossi non indosserà più la maglia della Roma per una gara ufficiale, ma quella maglia non se la sfilerà mai di dosso. Ed è questo che lo rende unico agli occhi dei suoi tifosi, ammirato dai tifosi avversari e stimato da ogni collega.

Una gigantografia in mezzo al campo ha accompagnato lo struggente giro di campo del capitano romanista che ha prima salutato uno per uno tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico e poi, insieme a tutti i compagni, ha fatto il giro dello stadio accompagnato dalla compagna e dalle figlie. Emozionato, ma sorridente.

Le lacrime, visibili, hanno invece solcato il volto di Francesco Totti, che ha riservato all'amico un abbraccio che ha tenuto col fiato sospeso l'Olimpico per parecchi secondi. Un'immagine che da una parte inorgoglisce il popolo giallorosso ma, dall'altra, sembra segnare la fine di un'era.

"Sempre e per sempre", canta De Gregori in sottofondo mentre De Rossi saluta la Sud. In tanti piangono, ma lui no. Pellegrini lo segue come un'ombra, quasi incantato da quell'amore che travolge il compagno. Totti lo segue con lo sguardo, emozionato. Ranieri sorride.

La stagione della Roma è stata sicuramente al di sotto delle aspettative e di strada da fare, in futuro, ce n'è davvero tanta. Ma momenti del genere, seppur parecchio amari, emozionano come soltanto alcune vittorie riescono a fare.

Da domani la Roma ripartirà senza De Rossi. E De Rossi ripartirà senza la Roma. Ma De Rossi e la Roma non si lasceranno mai.