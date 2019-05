De Rossi, Pirlo lo 'invita': "Magari viene a farmi da secondo"

Andrea Pirlo scherza sul futuro di Daniele De Rossi, richiesto da Sinisa Mihajlovic: "Tre anni fa gli proposi di lavorare con me, ma voleva giocare".

Insieme sono diventati campioni del mondo, insieme hanno scritto pagine indelebili della Nazionale: Andrea Pirlo e Daniele De Rossi sono due giganti del nostro calcio, fermatosi ad ammirare il capitano della nell'ultima recita all'Olimpico, contro il .

Quasi sicuramente proseguirà la carriera all'estero nei panni di giocatore: è ancora presto per pensare a un'esperienza da allenatore, propostagli tra il serio e il faceto dall'ex centrocampista di , e durante 'Sky Calcio Club'.

"Sceglierà il meglio per lui e la sua famiglia. Magari viene a farmi da secondo...".

Per Pirlo si è discusso dell'ipotesi Juventus Under 23 che ha da poco dato il benservito a Mauro Zironelli: in questo caso De Rossi difficilmente accetterebbe un incarico, legato com'è a Roma e alla Roma.

In collegamento con gli studi di 'Tiki Taka', Sinisa Mihajlovic invece ha rivelato una proposta lavorativa fatta proprio a De Rossi tre anni fa, rinnovandola in diretta televisiva.