De Rossi-Dzeko, tensione durante Frosinone-Roma

Tensione tra Dzeko e De Rossi durante il primo tempo di Frosinone-Roma: il bosniaco manda a quel paese il capitano, poco dopo il chiarimento.

La Roma ha concluso in vantaggio per 2-1 il primo tempo contro il Frosinone . Protagonista in positivo per i giallorossi è stato Edin Dzeko .

Il bosniaco ha prima firmato il goal dell'1-1 e poco dopo ha dato il via con un bel passaggio in profondità al 2-1 firmato da Pellegrini sulla conclusione di El Shaarawy. Quando però il risultato era di 1-0 per i padroni di casa, c'è stato un momento di tensione tra l'ex City e De Rossi.

Dzeko è stato sommerso dai fischi dello Stirpe per aver restituito palla in una zona molto più lontana rispetto a quella che i tifosi avrebbero preferito ed ha visto avvicinarsi il capitano per calmarlo. Ma per tutta risposta è stato mandato a quel paese.

Tutto però si è risolto qualche minuto dopo con il goal di Dzeko, quando i due compagni si sono scambiati un cinque di felicità che ha cancellato quanto accaduto poco prima.