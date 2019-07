La verità di De Nicola: "Il Napoli ha deciso che era meglio separarsi"

Il dottor De Nicola sul divorzio col Napoli dopo 14 anni: "Hanno deciso era meglio che le nostre strade si separassero, il caso Ospina non c'entra".

Dopo 14 anni, Alfonso De Nicola e il si sono detti addio. L'ormai ex medico sociale, a 'Il Mattino', ha raccontato i motivi che hanno portato al divorzio con gli azzurri.

"Vado via perché a un certo punto il Napoli ha deciso che era meglio che le nostre strade si separassero. Tante volte ho pensato anche io che sarebbe stato giusto cambiare aria, ma poi il legame con la città e i tifosi mi hanno sempre fatto tornare sui miei passi. Stavolta, invece, non è così".

Il dottor De Nicola, inoltre, ci tiene a precisare come l'infortunio con conseguente trasporto in ospedale di David Ospina durante Napoli- non sia stata la causa dei saluti col Napoli.