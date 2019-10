De Ligt e la Juventus: "All'Ajax mi sentivo invincibile, ora è diverso"

L'avvio di stagione di Matthijs De Ligt, non è stato indimenticabile. Difficoltà con la nelle primissime uscite e prestazioni sottotono con l' , pongono un punto interrogativo sul cambio di maglia compiuto in estate dal difensore.

A tal proposito, intervistato da 'Fox Sports Olanda', De Ligt non si nasconde ed ammette le difficoltà legate al passaggio dall' ai bianconeri.

"Non è un discorso di forma fisica, forse all'Ajax mi sentivo invincibile, ora è diverso, ma credo sia normale perchè per me è tutto nuovo, ma sto migliorando e non sono preoccupato".