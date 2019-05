De Ligt al Barcellona, affare in standby: il problema è Raiola

Raiola prende tempo e consiglia a De Ligt di fare lo stesso per far alzare l'offerta, ma il Barcellona ha le idee chiare: nessun rilancio.

Quella che potrebbe portare Matthjis De Ligt dall' al , si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato. I blaugrana vogliono il giovane capitano dei Lancieri, ma Mino Raiola fa muro e prende tempo per provare a far salire la posta.

Il noto agente, che gestisce gli interessi del 19enne difensore olandese, non sembra propenso a cedere alle lusinghe del Barça e starebbe tentando di convincere lo stesso De Ligt a rinviare il suo 'sì' nella speranza che i catalani offrano più soldi.

Magari pareggiando le allettanti proposte di altri club interessati, come il , pronto secondo 'Sport' a mettere sul piatto ben 14 milioni a stagione di ingaggio.

Se si aggiunge che il ragazzo nutra dubbi sulla destinazione, a causa del timore di non avere una maglia da titolare garantita, la pista De Ligt-Barcellona si complica maledettamente.

'Nodo' Raiola e perplessità del calciatore dunque, ma il Barça ha le idee chiare: resterà fermo sull'offerta formulata, sia all'Ajax (75 milioni) che al talentuoso centrale, senza spingersi oltre con dei rilanci.

L'obiettivo dei blaugrana è convincere De Ligt che scegliere Barcellona gli consentirebbe di giocare con Messi, componente questa che andrebbe oltre l'aspetto economico ed azzererebbe automaticamente i 'capricci' di Raiola. Affare in standby, ma il Barça non molla.