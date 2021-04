Cuadrado supera anche Pogba: miglior assistman della Juventus

Dal ritorno in Serie A della Juventus, nessuno ha fatto meglio del colombiano in una stagione: 16 assist tra le varie competizioni.

Le polemiche hanno travolto la Juventus, per l'eliminazione dalla Champions, la questione Superlega, la distanza dall'Inter in campionato. Tra diverse sensazioni negative però anche vibrazioni positive, nella prima annata di Andrea Pirlo. Su tutte, quella di aver alzato sensibilmente le potenzialità da assistman di Juan Cuadrado. Spintosi fino al record in maglia bianconera.

Contro il Parma, nel turno infrasettimanale di Serie A, Cuadrado ha infatti messo insieme il suo 16esimo assist stagionale. Una cifra incredibile che lo rende secondo in Europa solamente ad uno dei maggiori interpreti del decennio, ovvero Thomas Müller, capace di segnare il record di sempre in Bundesliga nel 2020.

Müller è a 18 e vola nuovamente verso i 20 passaggi decisivi nelle varie competizioni, ma Cudrado, alla pari di Son e Kane, lo tallona appena due lunghezze dietro. Un dato enorme per il colombiano, che ha sempre reso tantissimo più in attacco che in difesa, riuscendo ad andare oltre il suo limite grazie agli insegnamento di Pirlo.

Tra i maggiori assistman nella storia della Juventus, non serve quasi ricordarlo, c'è ovviamente Pirlo, capace di mettere insieme 13 assist nelle varie competizioni in una sola stagione. Cuadrado ha fatto meglio, 16 tra Champions, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Serie A. Meglio di tutti, nel post Calciopoli.

Dal ritorno in Serie A della Juventus, infatti, nessuno ha fatto registrare così tanti assist. Contro il Parma l'ex Fiorentina ha scavalcato anche l'ex compagno di squadra Paul Pogba, capace di arrivare fino a a 15 nel 2016. Uno in meno rispetto a Cuadrado.

Spazzati via tutti i grandi interpreti della Juventus negli ultimi quindici anni, da Pjanic a Douglas Costa, da Dybala a Marchisio, passando per Lichtsteiner e lo stesso vecchio capitan Alex Del Piero. Recordman stagionali a Torino anche i due flop Krasic e Diego, rispettivamente con 7 e 10 nel 2010 e nel 2011.

Cuadrado ha giocato quasi tutta l'annata 2020/2021 come terzino destro, ma è stato utilizzato da Pirlo anche come esterno di centrocampo, come accaduto di fatto nel match contro il Parma che ha portato al doppio assist e di conseguenza al record juventino.

Relativamente ai difensori, solamente il connazionale Armero ha siglato più assist in una stagione di Serie A, 10 nel 2012: il giocatore della Juventus è a 9, ad un passo dall'aggancio. Gli altri 7? Essenziali in Coppa Italia e Supercoppa, non abbastanza decisivi invece in campo europeo.