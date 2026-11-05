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Europa League in TV
Crystal Palace-Hoffenheim: orario del calcio d'inizio
La partita tra Crystal Palace e Hoffenheim inizierà il 5 novembre 2026 alle 18:45.
Crystal Palace-Hoffenheim oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?
La partita di Europa League tra Crystal Palace e Hoffenheim sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL+. Il servizio di streaming consentirà di seguire l'incontro per intero.
I temi della settimana: com'è andata a Crystal Palace e Hoffenheim?
Il Crystal Palace arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'incontro più recente è stato la sconfitta per 2-0 in Premier League contro il Tottenham Hotspur. In precedenza erano arrivati il pesante 5-0 subito contro il Brighton e il 2-2 in Europa League contro il Beşiktaş. La nota positiva è l'1-0 contro il Fulham in EFL Cup. Complessivamente, il Palace ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.
L'Hoffenheim ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultimo incontro, la squadra ha perso 2-0 contro il Werder Brema in Bundesliga. Spiccano in positivo la vittoria per 3-0 contro il Lione in Europa League e quella, sempre per 3-0, contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. In questo periodo, l'Hoffenheim ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.
Crystal Palace-Hoffenheim: le formazioni
Formazioni Crystal Palace - Hoffenheim
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- P. Sage
- C. Ilzer
Crystal Palace-Hoffenheim: lo stato di forma
Crystal Palace-Hoffenheim: il bilancio degli scontri diretti
Crystal Palace-Hoffenheim: le classifiche
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