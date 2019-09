Cristiano Ronaldo sicuro: "Per me sono il numero uno della storia"

L'attaccante della Juventus parla del suo rapporto con Messi: "E' nella storia, ma ho ancora sette-otto anni per essere al di sopra di lui".

Chi è il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo? All'eterna domanda risponde stavolta direttamente il portoghese che, intervistato da 'ITV', lascia da parte la falsa modestia.

L'attaccante della infatti non ha alcun dubbio in merito, anche se accetta chi la pensa in modo diverso.

"Per me sono il numero uno della storia, ma se per alcuni tifosi il numero uno è un altro e io sono il secondo non importa. So di essere nella storia del calcio come uno dei più grandi di sempre".

Cristiano Ronaldo quindi racconta il suo rapporto con Lionel Messi, suo grande rivale soprattutto negli anni al .

"Non siamo amici ma abbiamo condiviso questo palcoscenico per 15 anni. Ho un buon rapporto con lui perché so che mi ha spinto ad essere un giocatore migliore e io ho spinto lui ad essere un giocatore migliore".

L'obiettivo adesso è scavalcare definitivamente Messi vincendo il sesto Pallone d'Oro della sua straordinaria carriera.

"Mi piacerebbe e penso che me lo merito. Messi è nella storia del calcio ma credo di avere altri sette-otto anni per essere al di sopra di lui".

Infine il portoghese spiega il suo rapporto con i record e anche in questo caso mette decisamente da parte la modestia.