Cristiano Ronaldo e il Pallone d'Oro: "Cos'altro posso fare?"

Dopo la vittoria in Nations League, Ronaldo torna a parlare di Pallone d'Oro: "Nella mia carriera non ho mai giocato male, i numeri parlano da soli".

La vinta con il rappresenta il 30° trofeo vinto in carriera da Cristiano Ronaldo.

Numeri incredibili che lo stesso CR7 evidenzia nella sua intervista post partita a 'Cadena Ser'.

"Ho vinto tre partite, stavo bene come sempre. Nel corso della mia carriera non c'è stato un periodo in cui ho giocato male e quest'anno non è stato diverso".

E inevitabilmente l'argomento della discussione si è spostato sul Pallone d'Oro, una ferita ancora aperta per Ronaldo.

"In 16 anni i numeri parlano da soli. Cos'altro posso fare? Merito il Pallone d'Oro? Non lo so, questo lo lascio dire a chi dovrà valutare le mie prestazioni. Non ho intenzione di valutare me stesso".

Per Ronaldo il Pallone d'Oro è sempre un argomento delicato, non per nulla non si è presentato all'ultima cerimonia che ha visto incoronato Modric.