Cristiano Ronaldo non si ferma: allenamento in piscina a Dubai

Anche a Santo Stefano, allenamento particolare per Cristiano Ronaldo a Dubai: vasca e sabbia. Mettendo nel mirino il Cagliari.

L'ultima immagine del 2019 di Cristiano Ronaldo in campo è quella con la medaglia d'argento indossata e immediatamente tolta dopo la finale contro la . Fuori dal campo, invece, CR7 non si ferma e continua ad allenarsi.

Guarda l'intervista completa di Cristiano Ronaldo a 'Linea Diletta' su DAZN

Anche a Dubai, dove si trova con la famiglia per trascorrere le vacanze, il campione portoghese continua a seguire il suo programma. Anche a Santo Stefano.

Allenamento particolare in piscina per il numero 7 bianconero, prima di dedicarsi al meritato relax in spiaggia. Anche nelle vacanze, CR7 non si ferma mai.

Un messaggio anche per il , prossimo avversario della al rientro dalla pausa: appuntamento il 6 gennaio alle 15.00. Ronaldo è già carico.