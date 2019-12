Cremonese-Empoli dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Cremonese ed Empoli si sfidano in gara unica per il quarto turno di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La Coppa riparte da Cremona dove i padroni di casa della ospitano l' in una gara unica valida per il quarto turno. Le due squadre militano entrambe in Serie B e non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi.

La Cremonese infatti è reduce da due pareggi consecutivi e attualmente ha un solo punto di margine sulla zona play-out. L'Empoli invece nonostante l'arrivo in panchina di Roberto Muzzi resta lontano dalla zona promozione, ovvero l'obiettivo fissato a inizio stagione.

La Cremonese nel terzo turno ha eliminato a sopresa il , mentre l'Empoli ha battuto il . La vincente tra Cremonese e Empoli agli ottavi troverà la campione in carica.

In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CREMONESE-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La gara tra Cremonese ed Empoli valida per il quarto turno di si gioca martedì 3 dicembre 2019 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15. L'arbitro della gara sarà il signor Amabile.

sarà trasmessa sempre in diretta esclusiva dalla Rai su RaiSport, che ha acquisito i diritti della competizione e trasmetterà anche tutte le altre partite del quarto turno. Telecronaca affidata a Gianluigi Zamponi.

Il match tra Cremonese ed Empoli sarà disponibile anche in diretta per tablet, pc e smartphone. Basterà collegarsi al sito della Rai oppure scaricare l'app di Rai Play sui dispositivi portatili.

Nella Cremonese c'è il ballottaggio offensivo tra Ceravolo e Palombi: uno dei due affiancherà Ciofani. Mogos-Zortea e Renzetti-Migliore sono i dubbi di Baroni sulle fasce. In porta dovrebbe esserci Ravaglia e non Agazzi.

Muzzi indeciso se schierare l'Empoli con un 4-3-1-2 o con un più coperto 3-5-2. Davanti, comunque, toccherà a Piscopo e Mancuso. Ballottaggio anche in porta tra Brignoli e Provedel.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Claiton, Bianchetti, Caracciolo; Zortea, Castagnetti, Gustafson, Valzania, Renzetti; Ciofani, Palombi. All. Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Pirrello, Nikolaou, Balkovec; Bajrami, Ricci, Frattesi; Dezi; Piscopo, Mancuso. All. Muzzi