Il Covid colpisce il Monza: rinviata la sfida con il Vicenza

La Lega di Serie B ha deciso di rinviare la partita tra Monza e Vicenza, che era in programma il 17 ottobre. Il Monza nelle ultime settimane è alle prese con diversi casi di Coronavirus:

Sono sette in totale i giocatori - Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi - più due giocatori che sono in isolamento, ovvero Andrea Colpani e Davide Frattesi, che erano nel gruppo dell'Under 21 italiana.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020, dispone il rinvio della gara MONZA – L.R. VICENZA, valida per la 3ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 17 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B".