Cosmi al Perugia, sedici anni dopo: è pronto a tornare

Dopo le annate in Serie A dal 2000 al 2004, Cosmi sarebbe in procinto di tornare sulla panchina del Perugia: scavalcato Colantuono.

Ha fatto la storia a inizio anni 2000, diventando non solo idolo di , ma per migliaia di tifosi in tutta . Ora Serse Cosmi è pronto a tornare al Curi per provare a riportare la squadra biancorossa in , vent'anni dopo la prima esperienza nella massima serie.

Secondo Sky Sport, infatti, sarà Cosmi il nuovo allenatore del Perugia. Nel 2000 venne ingaggiato da Gaucci dopo le buone annate in C all'Arezzo, rimanendo in Umbria per quattro stagioni. Duranti tali annate potè contare tra gli altri su Materazzi e il giovane Miccoli, autore di nove reti nel primo anno di Serie A.

In piena zona playoff, il Perugia del 2019/2020 sta comunque vivendo fasi alterne e nelle ultime cinque gare ha portato a casa la vittoria in una sola occasione. Per questo motivo il presidente ha deciso di lasciare andare via Oddo, nonostante manchi ancora l'ufficialità, e puntare sul passato, su Cosmi.

Cosmi sembrerebbe aver superato all'ultimo Colantuono, che sembrava ad un passo dal firmare con il Perugia. Anche Longo e Aglietti erano nella lista dei papabili, ma il numero uno del Perugia, Santopadre, ha scelto di riportare in città uno degli allenatori più amati nella storia biancorossa