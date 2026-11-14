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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Cosa succede con Lucumi: le difficoltà del difensore colombiano alla Juventus e le differenze rispetto al Bologna

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Spalletti ha fortemente voluto il colombiano alla Juventus, ma finora il rendimento di Jhon Lucumi in bianconero non è stato quello mostrato abitualmente con la maglia del Bologna nella scorsa stagione.

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Il tecnico di Certaldo aveva scelto Lucumi per le sue qualità tecniche e soprattutto per la capacità di fare partire l'azione dal basso grazie a un piede sinistro piuttosto educato. Ma anche per le doti da leadership che mancavano alla difesa della Juventus.

Tutte cose che in questo primo scorcio di stagione vissuto dal colombiano a Torino non si sono viste, anzi. Lucumi ha commesso alcuni errori piuttosto grossolani che hanno fatto sorgere i primi dubbi sulla cifra spesa dalla società bianconera in estate.

COME STA ANDANDO LUCUMI ALLA JUVENTUS

Lucumi di certo continua a godere della massima fiducia da parte di Spalletti che non rinuncia praticamente mai al colombiano. L'ex Bologna ha giocato titolare in dieci delle prime undici partite di campionato saltando solo la prima a Frosinone, quando era arrivato a Torino da pochi giorni ed è rimasto in panchina.

Anche in Europa League è sceso in campo dal 1' due volte su quattro. E contro il Rennes aveva pure segnato quello che sarebbe stato il suo primo goal in bianconero, annullato poi dal VAR per un fuorigioco discutibile. A pesare però sono alcuni errori difensivi come quelli commessi contro Sassuolo e Fiorentina. Oltre a un'intesa ancora tutta da affinare con Gleison Bremer.

LA DIFFERENZA COL BOLOGNA

Lucumi era abituato a giocare in una difesa a quattro come centrale di sinistra, mentre in bianconero è stato a volte schierato come braccetto. Ruolo in cui non brilla particolarmente. Il peso della maglia poi non va trascurato: per essere chiari giocare e soprattutto sbagliare al Bologna non è come giocare e sbagliare alla Juventus.

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Di certo però era lecito aspettarsi un ambientamento più veloce e soprattutto un maggiore contributo nella fase di costruzione da dietro tanto cara a Spalletti, che nel finale della scorsa stagione si era pubblicamente lamentato delle carenze in tal senso da parte di Bremer e Kelly chiedendo appunto l'acquisto di Lucumi.

Nonostante questo l'allenatore bianconero dopo Fiorentina-Juventus ha difeso il colombiano: "Non credo sia trasformato in negativo. In Olanda ha sostituito Bremer e l'ha fatto benissimo. Stasera è scivolato in area e gli si è incasinato tutto. Probabilmente questa maglia qui un po' di pressione la subisce, però il calciatore è sanissimo così come l'uomo. Al di là degli episodi ci sarà il suo contributo perché è un calciatore forte".

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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