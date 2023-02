Corriere della Sera - Arrivabene intercettato: "Certe cose mi fanno accapponare la pelle"

L'ex ad bianconero nell'ottobre del 2021: "Dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri UEFA".

Maurizio Arrivabene, nominato amministratore delegato della Juventus il 30 giugno 2021, ha chiuso la sua avventura in bianconero in concomitanza delle dimissioni in blocco del vecchio CdA zebrato - avvenute lo scorso 28 novembre - di cui facevano parte anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved.

Nel corso di un'intercettazione telefonica, riportata dal 'Corriere della Sera', e risalente all'ottobre dello stesso anno, l'ex dirigente esprimeva una certa preoccupazione circa la situazione del club:

"Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere… Una cosa riguarda i parametri UEFA… Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può esser che ci siamo persi qualcosa".

Arrivabene è stato successivamente sanzionato con una squalifica di 24 mesi in seguito al verdetto dell'inchiesta relativa alle plusvalenze che ha visto il club piemontese penalizzato di 15 punti in classifica.