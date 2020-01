Il coronavirus ferma il calcio cinese: rinviate tutte le competizioni

La Federazione Calcistica Cinese ha deciso di rinviare tutti gli eventi calcistici organizzati in Cina a causa del coronavirus.

La Federazione Calcistica Cinese, la CFA, ha comunicato che tutti gli eventi organizzati in sono stati rimandati a causa della diffusione del coronavirus.

L’epidemia che ha colpito il Paese ha quindi, come era ampiamente prevedibile, i suoi effetti immediati anche sul mondo del calcio. L’inizio della Chinese Super League, il massimo campionato che sarebbe dovuto ripartire il prossimo 22 febbraio, è stato rinviato, così come l’apertura in generale di tutta la stagione 2020.

Si è infatti deciso di rinviare “ogni tipo di competizione di tutti i tipi e di ogni livello” questo al fine di proteggere tanto gli atleti quanto gli spettatori.

La decisione della CFA rappresenta solo l’ultimo provvedimento preso in brevissimo tempo in ambito sportivo negli ultimi giorni. A causa della diffusione dell’epidemia, la Federcalcio Asiatica aveva già stabilito l’inversione di campo delle gare dei primi tre turni delle compagini cinesi impegnate nella Asiatica (Beijing Guoan, Shanghai SPIG, Guanghzou Evergrande e Shanghai Shenhua).

Anche la gara che avrebbe dovuto assegnare la Supercoppa di Cina che vedrà opposte il Guanghzou Evergrande di Fabio Cannavaro e lo Shanghai Shenhua che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 15 febbraio, è stata ovviamente rinviata a data da destinarsi.