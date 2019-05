Coppa Italia, il regolamento per la qualificazione in Europa League

La Lazio vince la Coppa Italia e si qualifica direttamente ai gironi di Europa League. Un posto in meno dunque dalla Serie A.

Eliminate e in semifinale, ed si sono giocate la finale di Coppa , la possibilità di sollevare un trofeo nelle prossime settimane e la qualificazione alla contro i campioni d'Italia della . Non solo, perchè la vittoria del trofeo può vale anche l'accesso ai gironi di : tutto questo per la squadra di Inzaghi.

COPPA ITALIA, CHI VINCE VA IN EUROPA LEAGUE

La vittoria della permette alla squadra vincitrice l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League 2018/2019. La seconda classificata invece non potrà avere tale privilegio, anche se la prima avrà già ottenuto una qualificazione continentale, in qualunque delle due coppe, attraverso la . La Lazio accede così alla competizione continentale senza passare dal campionato.

COPPA ITALIA ED EUROPA LEAGUE: SE VINCE LA LAZIO...

Se il campionato di Serie A dovesse finire oggi, la Lazio chiuderebbe all'ottavo posto, dunque in teoria fuori dall'Europa. Grazie alla vittoria della Coppa Italia, però, i biancocelesti sono qualificati direttamente all'Europa League,a i gironi. In questo modo solamente la quinta e la sesta andrebbero a giocare la competizione continentale dal campionato: l'ultima citata, attraverso i preliminari.

REGOLAMENTO VINCITRICE COPPA ITALIA

Chi si aggiudica il trofeo ottiene il diritto ad un posto per l'Europa League dell'anno seguente, solamente il club in questione non riesce a chiudere la stagione nei primi sette posti della classifica della Serie A.

COPPA ITALIA, COSA SUCCEDE IN SERIE A?

Una tra Atalanta, , e Milan sarà dunque esclusa sicuramente dall'Europa League nella prossima edizione: tutte in lotta anche per la Champions, non potranno festeggiare in massa almeno una qualificazione ad una competizione continentale in virtù della vittoria della Lazio in Coppa Italia.

EUROPA LEAGUE TRAMITE SERIE A O COPPA ITALIA

- ll Torino arriva settimo in Serie A e la Lazio dall'ottavo posto in giù in Serie A: granata fuori dall'Europa League e biancocelesti ai gironi

- La Roma arriva settima in Serie A e la Lazio dall'ottavo posto in giù in Serie A: giallorossi fuori dall'Europa League e biancocelesti ai gironi

- L'Atalanta arriva settima in Serie A e la Lazio dall'ottavo posto in giù in Serie A: nerazzurri fuori dall'Europa League e biancocelesti ai gironi

- ll Milan arriva settimo in Serie A e la Lazio dall'ottavo posto in giù in Serie A: rossoneri fuori dall'Europa League e biancocelesti ai gironi