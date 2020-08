Coppa Italia 2020/2021, finale il 19 maggio: si giocherà a San Siro?

Causa Europeo, la finale di Coppa Italia dovrebbe lasciare Roma e tornare a Milano dopo 13 anni dall'ultima volta.

Non solo la 2020/2021 pronta ad iniziare il prossimo 19 settembre, ma bensì anche l'annuncio della finale di Coppa . Il consiglio federale FIGC ha infatti stabilito che l'ultimo atto del secondo torneo nazionale si disputerà quattro giorni prima della fine della Serie A.

La finale di dunque andrà in scena il 19 maggio 2021, con lo stadio scelto non ancora svelato. Dopo 13 anni possibile ritorno a San Siro, dopo una lunga parentesi all'Olimpico di . Quest'ultimo, infatti, non potrà essere utilizzato in tale periodo.

In virtù del rinvio dell'Europeo al giugno 2021, la UEFA vuole l'impianto pronto per le gare già dal 18 maggio, così da essere perfetto per la gara inaugurale tra l'Italia e la prevista per l'11 giugno. Ragion per cui la finalissima di Coppa Italia si giocherà lontano da Roma.

Dal 2008 la finale di Coppa Italia si gioca in gara unica a Roma, ma anche precedentemente la Città Eterna è stata protagonista nelle sfide di andata e ritorno: l'ultima volta che l'Olimpico non ha visto almeno una finale è stato nel 2001/2002 con (per la ) e ad essere protagoniste.