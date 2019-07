Coppa d'Africa 2019, decisa la finale: sarà Algeria-Senegal

La finale della Coppa d'Africa 2019, in programma giovedì 19 luglio, sarà tra Algeria e Senegal: battute rispettivamente Nigeria e Tunisia.

La Coppa d'Africa si avvicina al suo epilogo, le semifinali si sono concluse e ci sono i nomi delle due finaliste che si contenderanno il trofeo: sono e .

La squadra di Belmadi ha battuto 2-1 la dopo una partita equilibrata e tesa. A deciderla, dopo l'autogoal di Troost-Ekong e il rigore di Ighalo, è stata una magia su punizione di Riyad Mahrez a recupero praticamente concluso.

Mahrez al 95' 😱😱😱

Il Senegal ha invece avuto la meglio della per 1-0: è stato un autogoal di Bronn nei tempi supplementari a dare la vittoria a Mané e compagni, ora proiettati verso l'ultimo atto della competizione.

Potrebbe essere una prima volta per i 'Leoni della Teranga', che non hanno nemmeno un titolo in bacheca. L'Algeria manca dalla vittoria dal 1990.

Appuntamento fissato per giovedì 19 luglio al Cairo, al Cairo International Stadium. La finale della Coppa d'Africa sarà Algeria-Senegal.