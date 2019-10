Convocati Italia, out De Rossi e Balotelli: torna Zaniolo, Kean non c'è

Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per il doppio impegno dell'Italia contro Grecia e Liechtenstein. Prima chiamata per Di Lorenzo.

E' Giovanni Di Lorenzo la grande e unica novità tra i convocati di Roberto Mancini per il doppio impegno dell' contro Grecia e Liechtenstein.

Il terzino del , precedentemente chiamato solo per uno stage, corona così il suo ottimo inizio di stagione. Niente da fare invece per il giovanissimo Castrovilli, rivelazione della di Montella.

Torna in Nazionale Nicolò Zaniolo che un mese fa era rimasto fuori per motivi comportamentali, mentre non c'è Moise Kean che evidentemente non ha convinto Mancini dal punto di vista tecnico. Tra gli attaccanti regolarmente convocati Immobile e Belotti, insieme a loro Insigne, Grifo e Chiesa.

Come previsto, infine, non figurano nell'elenco di Mancini nè Daniele De Rossi, nè Mario Balotelli. Il primo è alle prese con qualche problema fisico, mentre il secondo non ha ancora convinto il Ct nelle prime apparizioni con la maglia del .

I convocati dell'Italia

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini.

Difensori: Acerbi, Bonucci, Biraghi, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, Mancini, Spinazzola, Romagnoli

Centrocampisti: Barella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo

Attaccanti: Belotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne