Conte sul VAR: "Non capisco il metro di giudizio, c'è instabilità"

La capolista a . L', forte del punto di vantaggio in classifica sulla , si accinge a far visita alla squadra allenata da Mihajlovic reduce dal bruciante ko di .

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato a poco più di 24 ore dal match.

L'allenatore nerazzurro, spende parole dolci per Lautaro e allontana i rumors di mercato sul 'Toro'.

Riguardo le polemiche sul VAR, Conte dice la sua senza giri di parole.

"Non viene usato da tutti nella stessa maniera e ciò lascia perplessi. Per gli episodi importanti serve per togliere l'errore grosso, l'anno scorso ero più positivo. Non capisco il metro di giudizio e questo non è positivo, c'è una situazione di instabilità. Ma è difficile fare l'arbitro, se io fossi uno di loro avendo il VAR deciderei ma poi mi metterei totalmente nelle sue mani. Così dirigerei con più serenità perchè dietro c'è una struttura che ad ogni errore può correggermi, e ciò lo avvantaggia".

Sullo Scudetto, il tecnico salentino vola basso e tiene alta la guardia.

"Parlare di Scudetto è solo una cosa mediatica, sappiamo i nostri pregi e limiti e ci stiamo lavorando. Dobbiamo fare del nostro meglio ed uscire con la maglia sudata per rendere orgogliosi i nostri tifosi, oggi è difficile parlare di altre cose perchè non sarei serio".

Capitolo mercato, argomento che Conte preferisce rimandare.

"Eventuali innesti? Non se ne discute in sala stampa, ne parlo coi miei dirigenti dando il mio punto di vista ma magari qualcuno può vederla in modo differente. Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti nel modo giusto, c'è sintonia e sappiamo di dover crescere ma è iniziato quest'anno cambiando 3 giocatori su cui l'Inter aveva costruito la base. Ci vorrà tempo, non abbiamo la bacchetta magica nè io nè i dirigenti, ma c'è disponibilità da parte di tutti. Finora siamo andati al di là delle aspettative".

"Matic? Non parlo di altri calciatori, mancherei di rispetto a lui e al club in cui milita e ai miei. Lui è uno di quelli che mi ha portato a vincere qualcosa di importante".

"Per noi l'obiettivo è diventare credibili, con gli altri che devono capire che ci siamo messi sulla retta via. Stiamo trasferendo quest'idea per ciò che stiamo facendo, dovremo essere bravi a non scoraggiarci quando le cose saranno tutte negative e a non esaltarci quando saranno tutte positive. La visione di dover tornare a vincere ci sta entrando in testa e sarà importante per presente e futuro".

"Quando un allenatore arriva in un posto nuovo ha bisogno di tempo per entrarci a pieno, ora la situazione è molto più chiara e posso spiegarla anche alla società cercando dei miglioramenti per andare avanti e non tornare indietro".