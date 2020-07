Antonio Conte rimanda ancora il rientro in gruppo di Sensi e sprona Lukaku: "In alcune situazioni può e deve migliorare".

Il campionato di Stefano Sensi è già finito. L'annuncio ufficiale arriva da Antonio Conte alla viglia di -, gara valida per la trentasettesima giornata di .

Il tecnico nerazzurro infatti ha spiegato che il centrocampista non rientrerà in gruppo questa settimana e dunque salterà le ultime due gare.L'obiettivo, insomma, è riaverlo al top all'inizio della prossima stagione.

"Sensi sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L'importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi".

Conte poi pungola Lukaku che, nonostante i 23 goal alla sua prima stagione in , secondo l'allenatore ha ancora margini di miglioramento.

"In alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Stiamo parlando, come ho detto dopo il match, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica per realizzare questo tipo di goal. Sta sempre a lui, a ogni calciatore, la voglia di migliorare. Lui ha dei margini, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di più".