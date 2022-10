Conference League, risultati 3ª giornata -Scamacca ancora decisivo, il West Ham batte 0-1 l'Anderlecht

L'attaccante italiano segna la sua quarta rete in 5 partite europee con gli Hammers decidendo la sfida con i belgi.

Gianluca Scamacca non si ferma più. L’attaccante italiano del West Ham ha ingranato la marcia giusta in Conference League e sul campo dell’Anderlecht nella terza giornata ha segnato la rete decisiva per dare la vittoria alla sua squadra.

Sfida nella sfida vinta contro Sebastiano Esposito, classe 2002 in prestito dall’Inter entrato in campo solo per i 3 minuti finali.

Successi anche per il Nizza in trasferta e per il Ballkani, che fa il colpo nel finale sul campo del Sivasspor.

CONFERENCE LEAGUE, 3ª GIORNATA: I RISULTATI

GIRONE A

Hearts-Fiorentina 21.00

RFS-Basaksehir 21.00



GIRONE B

Anderlecht-West Ham 0-1 [79' Scamacca]

Silkeborg-FCSB 5-0 [3' Klynge, 7' Kusk, 35' rig. Helenius, 58' Thorddarson, 71' Adamsen]



GIRONE C

Lech Poznań-Hapoel Beer Sheva 0-0

Villarreal-Austria Vienna 21.00



GIRONE D

Slovacko-Nizza 0-1 [54' Pepé]

Colonia-Partizan 21.00



GIRONE E

Dnipro-1-Vaduz 2-2 [5' Dobvyk (D), 26' Fehr (V), 47' Gasser (V), 78' Pikhalyonok (D)]

AZ Alkmaar-Apollon Limassol 21.00

GIRONE F

Molde-Shamrock Rovers 3-0 [10' e 49' Brynhldsen, 58' Hussain}

Gent-Djurgardens 21.00

GIRONE G

Sivasspor-Ballkani 3-4 [1' Ulvestad (S), 20' Thaqi (B), 31' Potoku (B), 66' Korenica (B), 75' Yesilyurt (S), 90+2' Yatabare (S), 90+4' Krasniqi (B)]

Slavia Praga-Cluj 21.00

GIRONE H

Pyunik-Zalgiris 2-0 [43' Juninho, 60' Otubanjo]

Basilea-Slovan Bratislava 21.00