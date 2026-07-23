Come vedere Udinese-Swansea in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

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Come vedere Udinese-Swansea con una VPN
Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.
Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.
Udinese-Swansea: venerdì 24 luglio ore 13
Udinese e Swansea si affrontano in un'amichevole estiva, con i friulani che proseguono la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A e i gallesi che si avvicinano al via del campionato di Championship.
L'Udinese arriva a questo appuntamento dopo una chiusura di stagione in chiaroscuro. Il pareggio per 2-2 contro NK Istra 1961 nella prima uscita estiva ha offerto indicazioni parziali, con la condizione fisica da affinare.
Dall'altra parte, lo Swansea ha concluso la Championship con un rendimento altalenante. I gallesi hanno perso l'ultima uscita in amichevole contro il Bochum per 2-0, un risultato che suggerisce ancora margini di lavoro da fare per il tecnico nella fase di preparazione.
Si tratta di un test utile per entrambe le panchine, che possono sfruttare questi minuti per valutare le condizioni atletiche dei giocatori e sperimentare soluzioni tattiche senza la pressione del risultato.
Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canale TV e live streaming sono riportate di seguito.
Stato di forma
Il precampionato dell'Udinese è iniziato con un pareggio per 2-2 contro NK Istra 1961 mentre lo Swansea ha perso la prima amichevole estiva contro il Bochum, 2-0.
Precedenti
Non sono disponibili dati storici sui precedenti tra Udinese e Swansea negli archivi a disposizione. Non è pertanto possibile fornire un quadro degli incontri passati tra le due formazioni.
- Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
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Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.
Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV
- Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.