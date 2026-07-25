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Come vedere Napoli-Carrarese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Napoli-Carrarese: domenica 26 luglio ore 18

Il Napoli di Massimiliano Allegri prosegue la preparazione estiva con una nuova amichevole precampionato contro la Carrarese. Gli azzurri cercano risposte dopo un avvio di ritiro tutt'altro che tranquillo.

La squadra partenopea ha perso 3-1 contro l'Arezzo, neopromossa dalla Serie C, nel primo test stagionale disputato alla Ski.it Arena di Carciato. Un risultato che ha lasciato più di qualche interrogativo sulla condizione attuale del gruppo.

Allegri sta lavorando con un 4-3-3 di base, cercando di dare un'identità tattica precisa alla sua squadra. Tra i nomi che stanno sorprendendo in ritiro c'è Jesper Lindstrom, che il tecnico sta testando nel ruolo di mezzala: il danese, che sembrava destinato alla cessione, si è rimesso in gioco con convinzione.

L'emergenza difensiva resta il tema dominante di questo precampionato azzurro. Alessandro Buongiorno è stato operato al ginocchio il 23 luglio e sarà fuori per diversi mesi, lasciando Allegri con poche alternative nel reparto arretrato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha ammesso che l'infortunio potrebbe influenzare le strategie di mercato.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

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Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







