L'ex campione dei pesi massimi Anthony Joshua torna sul ring per affrontare Kristian Prengasabato 25 luglio 2026, in diretta dal Jeddah Superdome in Arabia Saudita su DAZN PPV.

Dopo le sconfitte contro Oleksandr Usyk e il KO subito da Daniel Dubois, molti pensavano che i grandi match di Joshua fossero finiti. Ma l’ex doppio campione del mondo, che si è allenato con Usyk, vuole lasciare il segno a Jeddah.

Joshua parte favorito, ma non può sottovalutare l’avversario: la dolorosa sconfitta contro Andy Ruiz Jr. è ancora viva nella sua memoria, e Prenga, reduce da tre KO al primo round, ha un pugno pesante.

GOAL ti offre tutte le informazioni utili su card e streaming per seguire l’incontro.

Quando si terrà l’incontro tra Anthony Joshua e Kristian Prenga?

Data : sabato 25 luglio

Luogo : Jeddah Superdome, Jeddah, Arabia Saudita

Orario : lo spettacolo PPV su DAZN inizia alle 18:00 BST / 13:00 ET / 10:00 PT

Ingresso sul ring per l’incontro principale (circa) : ore 23:00 BST / 18:00 ET / 15:00 PT

Il match si svolge al Jeddah Superdome, arena polivalente da 40.000 posti a ovest della King Abdullah Sports City, attiva dal 2021 e già teatro di eventi sportivi e di intrattenimento locali e internazionali.

Nel 2022 ha già ospitato la rivincita tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, “Rage on the Red Sea”, vinta da Usyk per decisione non unanime.

Più recentemente il palazzetto ha accolto il WWE Night of Champions 2023 e il WWE King and Queen of the Ring 2024, con star come Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar e Liv Morgan.

Come seguire in diretta o in streaming Anthony Joshua vs Kristian Prenga da tutto il mondo

L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN PPV e sono disponibili diverse opzioni per acquistare l’accesso alla serata di combattimenti:

Il PPV costa 19,99 £ / 59,99 $ e include 8 giorni di prova gratuita a DAZN, con gli incontri Pierce O'Leary vs Mark Chamberlain (Regno Unito e Stati Uniti) e Lamont Roach Jr vs William Zepeda (solo Stati Uniti e Canada) in programma il weekend successivo.

In alternativa, abbonati al piano “DAZN Ultimate Tier” per accedere a Joshua vs Prenga e a un minimo di 12 PPV all’anno, oltre alle 185 serate già incluse.

Tra gli altri PPV inclusi: Spence Jr. vs Tszyu (25 luglio), Romero vs Lopez (22 agosto) e Moses vs Hrgovic (29 agosto), senza costi extra.

Negli Stati Uniti l’abbonamento costa 44,99 $ al mese, nel Regno Unito 24,99 £.

Guarda Anthony Joshua vs Kristian Prenga ovunque con una VPN

Se l’evento non è disponibile nella tua zona o se sei in viaggio, usa una VPN per seguirlo ovunque. Una VPN crea una connessione sicura che aggirando le restrizioni geografiche ti permette di accedere ai tuoi servizi di streaming preferiti da qualsiasi luogo. Ti consigliamo ExpressVPN.

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Card dell’incontro Anthony Joshua vs. Kristian Prenga

Peso Incontro Pesi massimi Anthony Joshua vs Kristian Prenga Pesi supermedi (titolo mondiale WBO) Hamzah Sheeraz vs Simon Zachenhuber Pesi superwelter (titolo mondiale IBF) Josh Kelly vs Caoimhin Agyarko Pesi superpiuma Reito Tsutsumi vs Alvino Herrera Pesi supermedi Jacob Bank vs Pawel August Pesi superwelter Nishant Dev vs Cesar Diaz

Sebbene l’incontro tra Joshua e Prenga sia l’evento principale a Gedda, ci saranno due combattimenti per il titolo mondiale prima del match clou. Il campione britannico dei pesi supermedi WBO Hamzah Sheeraz e il detentore della cintura dei pesi superwelter IBF Josh Kelly difenderanno per la prima volta i loro titoli contro Simon Zachenhuber e Caoimhin Agyarko, rispettivamente.

Sheeraz, ancora imbattuto, ha pareggiato ai punti con Carlos Adames in Arabia Saudita nel febbraio 2025. Da allora ha messo KO Edgar Berlanga e Alem Begic, conquistando il titolo proprio contro quest’ultimo.

Sheeraz, che negli ultimi due anni ha combattuto in Arabia Saudita, Inghilterra, Stati Uniti ed Egitto, tornerà sul ring fuori dal Regno Unito per la prima volta dal 2019. Dopo aver conquistato la cintura IBF dei pesi medi leggeri nel suo amato Nord-Est all’inizio di quest’anno, Kelly cerca ora di consolidare il proprio status contro l’imbattuto irlandese Caoimhin Agyarko.

Statistiche di Anthony Joshua nel pugilato professionistico

Età : 36

Altezza : 6′ 6″ / 198 cm

Apertura : 82″ / 208 cm

Incontri totali : 33

Record : 29-4-0

Percentuale di vittorie per KO/TKO : 89

Statistiche di Kristian Prenga nel pugilato professionistico