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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Come comprare i biglietti della Serie A 2026/27: calendario delle partite, prezzi medi e altro ancora

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Realizza il tuo sogno Serie A prenotando i biglietti per una partita in questa stagione

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e una tifoseria appassionata, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. 

La Serie A ospita alcuni dei club più vincenti e rinomati del calcio, tra cui Juventus, Inter e Milan. Queste squadre hanno avuto un ruolo chiave nella storia del calcio europeo. Se la Juve guida la classifica all-time dei vincitori della Serie A con 36 scudetti, l'Inter è la campionessa in carica, dopo aver conquistato il titolo 2025/26 con 11 punti di vantaggio.

Si preannuncia un'altra splendida stagione di Serie A, quindi lascia che GOAL ti guidi su come assicurarti un biglietto per una partita di Serie A, incluso dove acquistarli e i prezzi attuali.

Biglietti Serie A 2026/27Prenota ora

Prossime partite della 1ª giornata di Serie A e biglietti

Data e ora (CET)PartitaStadioBiglietti
sab 22 ago, 18:30Inter vs MonzaStadio San Siro (Milano)Biglietti
sab 22 ago, 18:30Udinese vs ComoBluenergy Stadium (Udine)Biglietti
sab 22 ago, 20:45Genoa vs NapoliStadio Luigi Ferraris (Genova)Biglietti
sab 22 ago, 20:45Parma vs CagliariStadio Ennio Tardini (Parma)Biglietti
dom 23 ago, 18:30Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Biglietti
dom 23 ago, 18:30Venezia vs LecceStadio Pier Luigi Penzo (Venezia)Biglietti
dom 23 ago, 20:45Atalanta vs SassuoloNew Balance Arena (Bergamo)Biglietti
dom 23 ago, 20:45Torino vs MilanStadio Olimpico Grande Torino (Torino)Biglietti
lun 24 ago, 18:30Bologna vs LazioStadio Renato Dall'Ara (Bologna)Biglietti
lun 24 ago, 20:45Roma vs FiorentinaStadio Olimpico (Roma)Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata di Serie A e biglietti

Data e ora (CET)PartitaStadioBiglietti
ven 28 ago, 20:45Milan vs VeneziaStadio San Siro (Milano)Biglietti
sab 29 ago, 18:30Fiorentina vs FrosinoneStadio Artemio Franchi (Firenze)Biglietti
sab 29 ago, 18:30Monza vs UdineseStadio Brianteo (Monza)Biglietti
sab 29 ago, 18:30Sassuolo vs TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Biglietti
sab 29 ago, 20:45Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Torino)Biglietti
dom 30 ago, 18:30Napoli vs ComoStadio Diego Armando Maradona (Napoli)Biglietti
dom 30 ago, 20:45Cagliari vs InterUnipol Domus (Cagliari)Biglietti
dom 30 ago, 20:45Lazio vs GenoaStadio Olimpico (Roma)Biglietti
lun 31 ago, 18:30Lecce vs RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Biglietti
lun 31 ago, 20:45Atalanta vs BolognaNew Balance Arena (Bergamo)Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino a pacchetti hospitality aggiuntivi. 

Per acquistare i biglietti della Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club, dove dovrai poi andare alla sezione "Biglietti". 

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure se vuoi assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale, o magari stai cercando di accaparrarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

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Quanto costano i biglietti per la Serie A?

Il costo dei biglietti di Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, tra cui adulti, junior e senior, ma queste categorie cambiano da club a club, con i biglietti meno cari che partono da circa 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, anche la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più elevato. Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversari di primo piano, come il derby di Milano (Milan vs Inter) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Qui sotto, GOAL ti mostra i club di Serie A 2026-2027, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite e i prezzi di partenza degli abbonamenti stagionali.

Club di Serie A 2026-27 in base al prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti)Abbonamento stagionale (adulti)
MilanStadio San Siro30 € - 220 €Da 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €Da 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €Da 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €Da 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €Da 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €Da 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €Da 160 €
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €Da 200 €
InterStadio San Siro30 € - 240 €Da 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €Da 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €Da 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €Da 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €Da 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €Da 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €Da 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €Da 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €Da 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €Da 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €Da 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €Da 250 €

Tutto quello che c'è da sapere sulla Serie A

La Serie A è rinomata per essere uno dei campionati di calcio più prestigiosi del pianeta, e comprende alcuni dei club più grandi e seguiti del mondo, come Juventus, Milan e Inter, tutti con storie lunghe e gloriose.

La Serie A attira anche tantissimi giocatori di talento, quindi non sorprende che tifosi da ogni angolo del mondo vogliano venire in Italia per assistere dal vivo allo spettacolo. Oltre a essere attratti dal calcio di altissimo livello, in molti viaggiano in massa anche per vivere tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Prima dell'inizio della stagione calcistica 1929-30 in Italia, fu effettuata una ristrutturazione dell'esistente Campionato Italiano di Calcio, disputato dal 1898, trasformandolo in un format nazionale a girone unico, che ha dato vita alla Serie A così come la conosciamo e la amiamo oggi.

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e una tifoseria appassionata, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. A partire dalla stagione 2025/26, la Serie A occupava il secondo posto nel ranking UEFA per coefficiente, basato sui risultati nelle competizioni europee delle ultime cinque stagioni, dietro alla Premier League inglese e davanti alla Liga spagnola.

L'Inter è campione in carica, avendo conquistato il suo secondo titolo di Serie A nello spazio di tre stagioni e il 21° in totale, nell'ultima annata. I nerazzurri hanno anche vinto la Coppa Italia, assicurandosi più trofei in una stagione per la prima volta dalla storica annata del Triplete del 2009/2010.

Tuttavia, è la Juventus a svettare nettamente su tutte le altre per numero di titoli di campionato vinti. La Vecchia Signora ha messo insieme un totale di 36 titoli italiani, compresa una striscia di nove successi consecutivi tra il 2011 e il 2020.

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