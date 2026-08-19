I biglietti del Brighton per il 2026/27 sono già in vendita per la 10ª stagione consecutiva dei Seagulls in Premier League, che inizierà all'Amex Stadium contro l'Aston Villa domenica 23 agosto. E questa stagione porta con sé qualcosa in più: il calcio europeo torna sulla costa meridionale, con il Brighton che ospiterà il Tromso il 27 agosto nel turno di play-off di UEFA Conference League.

Fabian Hurzeler inizia la sua terza stagione alla guida dopo un altro piazzamento nella parte alta della classifica e, con le sfide di campionato in casa contro i campioni dell'Arsenal, il Liverpool, il Manchester City e il Manchester United ancora da disputare, oltre al derby della A23 contro il Crystal Palace il 18 ottobre, la domanda di posti all'Amex supererà l'offerta per la maggior parte delle partite. GOAL ti guida tra tutte le opzioni di biglietteria del Brighton per il 2026/27, dai biglietti partita più economici agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, oltre a dove acquistarli subito.

Prossime partite del Brighton 2026/27 all'Amex Stadium

Di seguito il calendario completo e confermato delle partite casalinghe del Brighton all'Amex Stadium per la stagione 2026/27:

Data Partita Competizione Biglietti Dom 23 ago Brighton vs Aston Villa Premier League Biglietti Gio 27 ago Brighton vs Tromso Play-off di UEFA Conference League Biglietti Sab 5 set Brighton vs Leeds United Premier League Biglietti Sab 19 set Brighton vs Arsenal Premier League Biglietti Dom 18 ott Brighton vs Crystal Palace Premier League Biglietti Sab 7 nov Brighton vs Brentford Premier League Biglietti Sab 28 nov Brighton vs Newcastle United Premier League Biglietti Sab 12 dic Brighton vs Everton Premier League Biglietti Sab 19 dic Brighton vs Ipswich Town Premier League Biglietti Sab 2 gen Brighton vs Manchester United Premier League Biglietti Mer 6 gen Brighton vs Bournemouth Premier League Biglietti Sab 23 gen Brighton vs Manchester City Premier League Biglietti Sab 6 feb Brighton vs Hull City Premier League Biglietti Sab 20 feb Brighton vs Tottenham Hotspur Premier League Biglietti Mer 3 mar Brighton vs Fulham Premier League Biglietti Sab 20 mar Brighton vs Coventry City Premier League Biglietti Sab 17 apr Brighton vs Chelsea Premier League Biglietti Sab 1 mag Brighton vs Nottingham Forest Premier League Biglietti Sab 8 mag Brighton vs Sunderland Premier League Biglietti Dom 23 mag Brighton vs Liverpool Premier League Biglietti

Come acquistare i biglietti del Brighton 2026/27?

Il modo migliore per acquistare i biglietti del Brighton al prezzo nominale è attraverso il portale ufficiale del club su tickets.brightonandhovealbion.com, anche se per la maggior parte delle partite è richiesta una membership MyAlbion+ e raramente si arriva alla vendita generale. Per tutti gli altri, StubHub è la strada più realistica, con biglietti disponibili per ogni partita casalinga del Brighton, comprese quelle sold out, e con ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect. Con le notti europee aggiunte al calendario, controllare presto il mercato della rivendita è il modo migliore per assicurarsi la partita che si vuole vedere.

Gli abbonamenti sono l'unica garanzia di avere un posto per ogni partita casalinga e ora vanno da £630 a £1.100 dopo un aumento medio del 3,88%, ma con i rinnovi al 95% pochissimi arrivano alla vendita libera, quindi conviene registrare presto il proprio interesse presso il club. Per un matchday premium, i pacchetti hospitality partono da circa £222 per la Heineken Lounge, passano per esperienze con ristorazione come The Goldstone e Bruno's Restaurant da circa £282, fino ad arrivare a circa £5.220 per un Legends Box privato, prenotabile tramite il club e Seat Unique.

Quanto costano i biglietti del Brighton 2026/27?

Il Brighton resta una delle giornate allo stadio più accessibili della Premier League. Nelle ultime stagioni, i biglietti partita acquistati direttamente dal club al prezzo nominale sono andati da £33 a £78 per gli adulti, con lo stesso posto venduto a prezzi diversi da una gara all'altra in base all'avversario. I posti più economici si trovano nella North Stand, mentre i più costosi sono sulla linea di metà campo nella West Stand, seguiti da vicino da quelli sulla linea di metà campo nella East Stand.

Sul mercato della rivendita, i biglietti per le prime partite casalinghe sono stati messi in vendita a partire da circa 100 euro, con le gare di inizio stagione contro Aston Villa e Leeds tra i modi più economici per vedere dal vivo il Brighton. I prezzi salgono per le avversarie più prestigiose, quindi il derby contro il Crystal Palace e le visite di Arsenal, Liverpool e delle due squadre di Manchester avranno un costo maggiore. Confronta tutto ciò che è attualmente disponibile su StubHub prima che i prezzi aumentino con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Amex Stadium

L'American Express Stadium, universalmente noto come Amex e ufficialmente Falmer Stadium, è la casa del Brighton dalla sua apertura nel 2011. Situato a Falmer, ai margini di Brighton and Hove, può ospitare 31.876 spettatori e la sua reputazione come una delle esperienze matchday più accoglienti e meglio organizzate del calcio inglese è pienamente meritata, con accesso digitale contactless tramite NFC e un'atmosfera familiare notoriamente ospitale.

La West Stand è una struttura su tre livelli che ospita 13.654 spettatori, compresi 14 box di lusso; la East Stand e la Family Stand ne ospitano 11.833, la North Stand ha 2.688 posti con altre aree safe standing in arrivo in questa stagione, mentre i tifosi ospiti occupano la South Stand da 2.575 posti. Oltre al calcio, lo stadio ha ospitato partite della Coppa del Mondo di rugby 2015, di UEFA Women's Euro 2022 e della Coppa del Mondo di rugby femminile 2025.

Arrivarci è semplice: la stazione ferroviaria di Falmer si trova direttamente accanto allo stadio, con il viaggio in treno nei giorni delle partite incluso nella maggior parte dei biglietti da stazioni di tutta la regione. Con la Premier League e il calcio europeo in notturna in questa stagione, raramente c'è stato un momento migliore per una visita. Assicurati oggi i tuoi biglietti del Brighton 2026/27 su StubHub prima che le partite più importanti vadano sold out.