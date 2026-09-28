UFC Fight Night è la serie non pay-per-view della promotion, ed è qui che alcuni dei nomi in più rapida ascesa delle arti marziali miste si mettono in mostra tra un grande evento numerato e l’altro. I tifosi possono vedere contendenti inseriti nei ranking, match che valgono l’eliminatoria al titolo e fighter di casa come protagonisti principali di eventi in tutto il mondo, il tutto senza il prezzo del pay-per-view associato a una card numerata. Con una fitta serie di Fight Night in arrivo nelle prossime settimane tra Asia, Europa e Nord America, GOAL ha tutto ciò che ti serve per organizzare il viaggio e assicurarti un posto.

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Quando si svolge UFC Fight Night?

Data e ora Evento Luogo Biglietti sab, 3 ott UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, USA Biglietti sab, 17 ott UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canada Biglietti sab, 24 ott UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, UAE Biglietti sab, 7 nov UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, USA Biglietti

Dove acquistare i biglietti per UFC Fight Night?

La UFC vende i biglietti direttamente tramite i suoi partner ufficiali, di solito Ticketmaster nella maggior parte dei territori. Una prevendita tramite newsletter per gli utenti registrati su UFC.com apre in genere un giorno prima della vendita generale, offrendo accesso anticipato ai posti migliori prima che i biglietti vengano messi a disposizione di tutti. I membri dell’UFC Fight Club hanno accesso ai biglietti ancora prima per alcuni eventi, un’opzione da prendere in considerazione se hai in programma di assistere a più di una card quest’anno.

Una volta terminata la vendita generale, StubHub diventa il posto migliore per trovare disponibilità dell’ultimo minuto o un prezzo migliore del valore nominale, soprattutto per gli eventi che registrano il tutto esaurito in fretta. Nella vendita ufficiale il numero di biglietti è di solito limitato per ogni acquirente, quindi se hai bisogno di una prenotazione per un gruppo più numeroso, il mercato della rivendita è spesso l’opzione più semplice.

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Quanto costano i biglietti per UFC Fight Night?

I prezzi dei biglietti variano in modo significativo a seconda della sede, ed è qui che si trovano i veri risparmi per chi cerca il modo più economico per entrare. Gli eventi nelle arene più grandi come il Rogers Place di Edmonton e l’Accor Arena di Parigi tendono a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, con biglietti che al momento partono da circa 123 dollari statunitensi e con una media compresa tra i 150 e i 180 dollari statunitensi per un posto standard.

Gli eventi all’UFC Apex di Las Vegas sono tutta un’altra storia. La venue ospita solo poche centinaia di tifosi, quindi anche se accoglie alcuni degli incroci più interessanti della promotion, i prezzi di rivendita possono superare abbondantemente i 1.000 dollari statunitensi per le card con la domanda più alta. Se il budget è la priorità, un evento in arena in una città più grande è quasi sempre l’acquisto più intelligente rispetto a una card all’Apex.

I posti a bordo gabbia e a bordo parterre sono naturalmente quelli nella fascia più alta del mercato, in genere tra i 500 e i 1.000 dollari statunitensi a livello Fight Night, ben al di sotto di quanto costerebbero gli stessi posti per un pay-per-view numerato. Per ottenere il miglior prezzo possibile, prenota in anticipo non appena si apre la vendita generale, dato che i prezzi sul mercato secondario aumentano costantemente con l’avvicinarsi della settimana del match. StubHub ti consente di confrontare fianco a fianco tutte le inserzioni disponibili, rendendo semplice trovare il biglietto più economico che ti garantisca comunque una buona visuale dell’Ottagono.

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Tutto quello che c’è da sapere su UFC Fight Night

Le card di UFC Fight Night seguono la stessa struttura degli altri eventi UFC, con main event su cinque round e undercard su tre round, semplicemente senza il costo del pay-per-view. Negli Stati Uniti, i Fight Night vengono trasmessi in diretta streaming su Paramount+ come parte dell’accordo televisivo della UFC, mentre negli altri territori l’azione passa attraverso i rispettivi partner regionali. Questa accessibilità è uno dei motivi per cui Fight Night è diventato un palcoscenico così importante per costruire nuove stelle, dato che i contendenti presenti nei ranking ottengono il ruolo da main event molto più spesso di quanto accadrebbe in una card numerata piena di grandi nomi.

L’espansione internazionale è stata un tema centrale in questa fase del calendario. Shanghai ospita edizioni consecutive per la prima volta dopo anni, Parigi continua a confermarsi come una delle tappe UFC più affidabili d’Europa ed Edmonton riporta l’Ottagono in città per la prima volta dal 2024. Ognuno di questi eventi ha anche una reale posta in palio, dalle classifiche dei pesi gallo in gioco a Shanghai fino a un main event davanti al pubblico di casa per il canadese Mike Malott.

La domanda di biglietti tende a impennarsi soprattutto attorno ai fighter di casa e ai match che valgono l’eliminatoria al titolo, quindi prenotare il prima possibile è il modo migliore per garantirsi buoni posti a un prezzo equo, in particolare per le date internazionali dove la capienza è più limitata rispetto a quella di una tipica arena nordamericana.