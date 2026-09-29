La sensazione sudafricana vincitrice di un Grammy Tyla ha conquistato la scena musicale globale con il suo contagioso sound Amapiano e grandi successi come Water.

Dopo il suo album di debutto da record, le sue esibizioni dal vivo continuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con coreografie ad alta energia e una voce straordinaria.

GOAL ha raccolto tutti i dettagli essenziali su date, location e prezzi dei biglietti, così da permetterti di assicurarti subito un posto ai suoi prossimi show.

Quando c'è Tyla?

Data e ora Evento Location Biglietti 12 ottobre 2026 alle 20:00 Tyla Live Zénith Paris, Parigi, Francia Biglietti 15 ottobre 2026 alle 20:00 Tyla Live O2 Academy Brixton, Londra, Regno Unito Biglietti 19 ottobre 2026 alle 20:00 Tyla Live O2 Apollo, Manchester, Regno Unito Biglietti 27 ottobre 2026 alle 20:00 Tyla Live Uber Eats Music Hall, Berlino, Germania Biglietti 13 novembre 2026 alle 20:00 Tyla Live Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, USA Biglietti 17 novembre 2026 alle 20:00 Tyla Live WAMU Theater, Seattle, USA Biglietti 22 novembre 2026 alle 20:00 Tyla Live Aragon Ballroom, Chicago, USA Biglietti 28 novembre 2026 alle 20:00 Tyla Live Brooklyn Paramount, Brooklyn, USA Biglietti 2 dicembre 2026 alle 20:00 Tyla Live The Anthem, Washington D.C., USA Biglietti 6 dicembre 2026 alle 20:00 Tyla Live Coca-Cola Roxy, Atlanta, USA Biglietti 16 dicembre 2026 alle 20:00 Tyla Live YouTube Theater, Los Angeles, USA Biglietti 19 dicembre 2026 alle 20:00 Tyla Live Fontainebleau, Las Vegas, USA Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Tyla?

I biglietti ufficiali per i concerti di Tyla sono stati resi disponibili attraverso piattaforme di biglietteria primarie come Ticketmaster e AXS. I fan che cercano biglietti diretti al prezzo nominale possono controllare i canali primari per verificare la disponibilità dell'allocazione iniziale.

Se non riesci ad assicurarti i biglietti durante la vendita iniziale, StubHub è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. StubHub offre agli spettatori dei concerti una piattaforma accessibile per consultare i settori disponibili in tutto il mondo.

Quanto costano i biglietti per Tyla?

I prezzi ufficiali dei biglietti sui siti dei rivenditori primari partono da 45 $ USD per l'ingresso generale standard e i posti nei settori superiori, a seconda della location.

Se le allocazioni generali ufficiali vanno esaurite, le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute. I prezzi sul mercato secondario partono da circa 65 $ USD per le opzioni d'ingresso.

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi di partenza:

Ingresso generale standard (ufficiale): a partire da 45 $ USD

Posti riservati (ufficiale): da 75 $ USD a 150 $ USD

Ingresso sul mercato secondario (StubHub): a partire da 65 $ USD

Tutto quello che c'è da sapere su Tyla

Tyla Laura Seethal è una cantante e autrice sudafricana che ha rapidamente raggiunto una fama mondiale. Il suo singolo di successo Water ha lasciato un segno storico nelle classifiche globali e le ha fatto vincere il primo Grammy Award per la Best African Music Performance.

Unendo i vivaci ritmi dell'Amapiano con elementi pop e R&B, il suo tour porta sul palco una scenografia incredibile, ballerini e straordinarie performance vocali dal vivo.

Le location consigliano di arrivare in anticipo per avere il tempo necessario per la verifica dei biglietti, i controlli di sicurezza e trovare i propri posti prima dell'inizio dello spettacolo.