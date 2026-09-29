La sensazione sudafricana vincitrice di un Grammy Tyla ha conquistato la scena musicale globale con il suo contagioso sound Amapiano e grandi successi come Water.
Dopo il suo album di debutto da record, le sue esibizioni dal vivo continuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con coreografie ad alta energia e una voce straordinaria.
GOAL ha raccolto tutti i dettagli essenziali su date, location e prezzi dei biglietti, così da permetterti di assicurarti subito un posto ai suoi prossimi show.
Quando c'è Tyla?
Data e ora
Evento
Location
Biglietti
12 ottobre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Zénith Paris, Parigi, Francia
15 ottobre 2026 alle 20:00
Tyla Live
O2 Academy Brixton, Londra, Regno Unito
19 ottobre 2026 alle 20:00
Tyla Live
O2 Apollo, Manchester, Regno Unito
27 ottobre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Uber Eats Music Hall, Berlino, Germania
13 novembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, USA
17 novembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
WAMU Theater, Seattle, USA
22 novembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Aragon Ballroom, Chicago, USA
28 novembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Brooklyn Paramount, Brooklyn, USA
2 dicembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
The Anthem, Washington D.C., USA
6 dicembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Coca-Cola Roxy, Atlanta, USA
16 dicembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
YouTube Theater, Los Angeles, USA
19 dicembre 2026 alle 20:00
Tyla Live
Fontainebleau, Las Vegas, USA
Dove acquistare i biglietti per Tyla?
I biglietti ufficiali per i concerti di Tyla sono stati resi disponibili attraverso piattaforme di biglietteria primarie come Ticketmaster e AXS. I fan che cercano biglietti diretti al prezzo nominale possono controllare i canali primari per verificare la disponibilità dell'allocazione iniziale.
Se non riesci ad assicurarti i biglietti durante la vendita iniziale, StubHub è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. StubHub offre agli spettatori dei concerti una piattaforma accessibile per consultare i settori disponibili in tutto il mondo.
Quanto costano i biglietti per Tyla?
I prezzi ufficiali dei biglietti sui siti dei rivenditori primari partono da 45 $ USD per l'ingresso generale standard e i posti nei settori superiori, a seconda della location.
Se le allocazioni generali ufficiali vanno esaurite, le piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti last minute. I prezzi sul mercato secondario partono da circa 65 $ USD per le opzioni d'ingresso.
Ecco un rapido riepilogo dei prezzi di partenza:
- Ingresso generale standard (ufficiale): a partire da 45 $ USD
- Posti riservati (ufficiale): da 75 $ USD a 150 $ USD
- Ingresso sul mercato secondario (StubHub): a partire da 65 $ USD
Tutto quello che c'è da sapere su Tyla
Tyla Laura Seethal è una cantante e autrice sudafricana che ha rapidamente raggiunto una fama mondiale. Il suo singolo di successo Water ha lasciato un segno storico nelle classifiche globali e le ha fatto vincere il primo Grammy Award per la Best African Music Performance.
Unendo i vivaci ritmi dell'Amapiano con elementi pop e R&B, il suo tour porta sul palco una scenografia incredibile, ballerini e straordinarie performance vocali dal vivo.
Le location consigliano di arrivare in anticipo per avere il tempo necessario per la verifica dei biglietti, i controlli di sicurezza e trovare i propri posti prima dell'inizio dello spettacolo.