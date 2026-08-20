Il palcoscenico più importante del baseball torna questo ottobre, con le World Series 2026 al via venerdì 23 ottobre. Le vincitrici delle Championship Series di American League e National League si affronteranno in una sfida al meglio delle sette partite per il Commissioner's Trophy, con ogni gara trasmessa in diretta su FOX. L'accoppiamento non sarà confermato fino alla conclusione di ALCS e NLCS a metà ottobre, ma i Los Angeles Dodgers si presentano alla postseason come i favoriti dei bookmaker per completare uno straordinario three-peat.

Chiunque arrivi fin lì, la domanda di biglietti esplode nel momento in cui il quadro delle partecipanti è definito. GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su date, prezzi e dove acquistare subito i biglietti per le World Series.

Quando si disputano le World Series 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti ven 23 ott World Series Gara 1 Stadio della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti sab 24 ott World Series Gara 2 Stadio della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti lun 26 ott World Series Gara 3 Stadio della squadra avversaria (da confermare) Biglietti mar 27 ott World Series Gara 4 Stadio della squadra avversaria (da confermare) Biglietti mer 28 ott* World Series Gara 5 Stadio della squadra avversaria (da confermare) Biglietti ven 30 ott* World Series Gara 6 Stadio della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti sab 31 ott* World Series Gara 7 Stadio della squadra con il miglior record della regular season 2026 (da confermare) Biglietti

*Si gioca solo se necessario. La serie segue un formato 2-3-2, con la squadra che ha avuto il miglior record nella regular season 2026 che ospiterà le Gare 1, 2, 6 e 7. Le due squadre partecipanti non saranno confermate fino alla conclusione di ALCS e NLCS nella settimana del 19-20 ottobre, quindi ricontrollate più a ridosso della data per gli accoppiamenti esatti e gli orari del primo lancio.

Dove acquistare i biglietti per le World Series 2026

Ottenere biglietti per le World Series attraverso i canali ufficiali è difficile. I pacchetti di biglietti per la postseason vengono in gran parte venduti agli abbonati stagionali di ciascuna squadra molto prima di ottobre e, una volta che un club viene eliminato, l'eventuale disponibilità residua sparisce nel giro di poche ore. Questo lascia il mercato della rivendita come opzione realistica per la maggior parte dei tifosi, e StubHub è il punto da cui partire.

Le inserzioni di StubHub per le World Series 2026 sono già online e si popoleranno rapidamente una volta confermate le due finaliste dopo le League Championship Series

Si può cercare per squadra, partita, prezzo o settore, e monitorare l'andamento dei prezzi nei giorni che precedono una serie

Ogni acquisto è coperto dalla StubHub FanProtect Guarantee, quindi si riceve un biglietto valido oppure il rimborso

I biglietti mobili vengono trasferiti direttamente sul telefono, un aspetto importante visto il poco preavviso che i tifosi hanno tra la fine di ALCS/NLCS e Gara 1

Conviene impostare subito gli avvisi di prezzo invece di aspettare la fine delle Championship Series, perché i posti migliori spariscono in fretta una volta definito l'accoppiamento

Quanto costano i biglietti per le World Series 2026

I prezzi dei biglietti per le World Series oscillano enormemente a seconda di quali due squadre riescano a qualificarsi e non c'è modo di conoscere la cifra finale finché il quadro delle partecipanti non sarà definito. La storia recente offre una guida utile:

2023 (due squadre di mercati più piccoli): biglietto medio intorno a 685 dollari

2024 (due tifoserie enormi): il prezzo d'ingresso per Gara 1 ha superato i 1.300 dollari, con una media della serie vicina ai 1.400 dollari

2025: prezzi d'ingresso più vicini ai 650-900 dollari a seconda dell'impianto

Come indicazione approssimativa per il 2026:

Posti più economici in piedi e negli anelli superiori: circa 600-900 dollari per un accoppiamento con domanda più bassa

Accoppiamento tra grandi mercati: prezzi d'ingresso oltre i 1.000-2.000 dollari o anche di più

Posti premium dietro l'home plate o lungo i dugout: regolarmente a cinque cifre, soprattutto per un'eventuale Gara 7

StubHub propone con continuità la gamma più ampia di inserzioni e il prezzo d'ingresso verificato più basso una volta che i biglietti diventano disponibili per un accoppiamento confermato, e si può filtrare per budget per trovare in pochi secondi il posto disponibile più economico. Più vicino alla serie, StubHub mette inoltre in vendita pacchetti hospitality e VIP, che in genere abbinano posti premium a cibo, bevande e pass parcheggio per i tifosi che vogliono vivere l'esperienza completa delle Fall Classic senza dover cercare extra separati.

Tutto quello che c'è da sapere sulle World Series

Le World Series sono la serie che assegna il titolo della Major League Baseball, disputata tra le vincitrici del pennant di American League e National League. Giocate per la prima volta nel 1903, sono il più antico campionato assegnato in modo continuativo nel grande sport professionistico nordamericano, con la squadra vincitrice che riceve il Commissioner's Trophy. I New York Yankees lo hanno vinto più di qualsiasi altra franchigia, con 27 titoli.

L'edizione 2026 segue il formato standard al meglio delle sette partite, 2-3-2: la squadra con il miglior record di regular season ospita le Gare 1, 2 e, se necessario, 6 e 7, mentre l'altra squadra ospita le Gare 3, 4 e un'eventuale Gara 5. Il calendario della postseason di quest'anno è compresso interamente in ottobre, con il turno Wild Card al via il 29 settembre, le Division Series dal 3 ottobre e le Championship Series dall'11 ottobre, prima dell'inizio delle World Series il 23 ottobre. Ogni partita è trasmessa su FOX negli Stati Uniti, insieme a FOX Deportes e FOX One per la copertura in lingua spagnola e in streaming.

La grande storia che accompagna l'avvicinamento a ottobre è la caccia dei Dodgers a un terzo titolo consecutivo, un'impresa che nessuna squadra è più riuscita a compiere da quando gli Yankees hanno centrato il three-peat dal 1998 al 2000. Che Los Angeles ci riesca oppure che una nuova protagonista come Brewers, Red Sox o Braves emerga, GOAL continuerà ad aggiornare questa pagina con l'accoppiamento confermato, la sede e le informazioni sui biglietti non appena si concluderanno le Championship Series.