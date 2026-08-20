Come acquistare i biglietti per le partite NFL di Londra 2026: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

La NFL torna nella capitale per tre partite di regular season in tre domeniche consecutive di ottobre, con il Tottenham Hotspur Stadium che ospiterà due gare e il Wembley Stadium la terza. Gli Indianapolis Colts affronteranno i Washington Commanders il 4 ottobre, i Philadelphia Eagles, campioni in carica del Super Bowl, sfideranno i Jacksonville Jaguars l’11 ottobre, mentre i Jaguars torneranno una settimana più tardi per affrontare gli Houston Texans a Wembley il 18 ottobre. Sarà un altro anno ricchissimo per il calendario NFL di Londra, con tutte e tre le sfide che avranno un autentico peso in ottica playoff e a livello di storyline.

GOAL ha tutto quello che ti serve per organizzare il tuo viaggio, compreso il calendario completo, dove vengono venduti i biglietti, l’attuale fascia di prezzo e come trovare il modo più economico per entrare a ciascuna partita.

Quando si giocano le NFL London Games 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 4 ott, 14:30 Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biglietti dom 11 ott, 14:30 Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biglietti dom 18 ott, 14:30 Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londra Biglietti

Dove acquistare i biglietti per le NFL London Games 2026?

I biglietti per tutte e tre le partite vengono venduti prima attraverso i canali ufficiali. Le due gare al Tottenham Hotspur Stadium, Colts vs Commanders ed Eagles vs Jaguars, sono vendute tramite il sito della NFL gestito da Ticketmaster, che richiede un account NFL Ticketmaster gratuito per l’acquisto. La partita di Wembley tra Texans e Jaguars è gestita separatamente dai Jaguars attraverso la loro piattaforma di biglietteria, con una finestra prioritaria per chi aveva già acquistato in passato a Wembley prima dell’apertura della vendita generale a tutti gli altri. Acquistare attraverso questi canali ufficiali è il modo per ottenere il prezzo nominale, e al momento della stesura i biglietti di ingresso generale per la partita Colts vs Commanders erano ancora disponibili sul sito ufficiale.

Una volta che una partita o una categoria di posti si esaurisce ufficialmente, il mercato secondario è in genere il passaggio successivo per gli acquirenti. StubHub propone inserzioni per tutte e tre le partite, comprese categorie per la gara degli Eagles la cui vendita generale è già stata sospesa per via della domanda. Alcune cose da sapere sull’acquisto lì:

I prezzi riflettono la domanda, non il prezzo nominale: i biglietti di rivendita sono messi in vendita da tifosi e broker che rivendono posti di cui non hanno più bisogno, quindi i prezzi seguono la domanda e sono in genere più alti del prezzo ufficiale tutto compreso, in particolare per la partita degli Eagles.

Gli acquisti sono coperti dalla garanzia FanProtect di StubHub, il che significa che i biglietti vengono verificati come validi e che gli acquirenti vengono rimborsati se una partita viene cancellata e non riprogrammata.

Può essere una procedura d’acquisto più semplice per i tifosi che arrivano da fuori del Regno Unito, perché evita la necessità di creare account separati con la NFL o con i Jaguars.

Per una disponibilità garantita una volta terminati i biglietti ufficiali, o per i tifosi che preferiscono non dover gestire due sistemi di biglietteria separati per Tottenham e Wembley, il mercato secondario rappresenta il ripiego pratico piuttosto che la prima scelta.

Quanto costano i biglietti per le NFL London Games 2026?

I prezzi dei biglietti variano in base alla partita, alla categoria del posto e a quanto vicino al calcio d’inizio si acquista:

Biglietti ufficiali più economici: la categoria dal prezzo più basso al Tottenham Hotspur Stadium costa 79,13 sterline sia per Colts vs Commanders sia per Eagles vs Jaguars, con un biglietto ridotto per bambini nella stessa categoria a 39,89 sterline.

Biglietti ufficiali più costosi: i tagliandi della categoria più alta costano 245,65 sterline per Colts vs Commanders e 280,65 sterline per la partita Eagles vs Jaguars, più richiesta, riflettendo l’ulteriore richiamo di un campione in carica del Super Bowl in visita a Londra.

Fascia di rivendita per Wembley: con la partita Texans vs Jaguars venduta separatamente dai Jaguars, i prezzi di rivendita sul mercato aperto partono attualmente da circa 85 sterline per posti con visuale limitata e salgono ben oltre le mille sterline per le posizioni premium e lower bowl.

I dettagli di prevendita e vendita generale differiscono a seconda dello stadio:

Ingresso generale Tottenham: è andato in vendita generale da martedì 7 luglio 2026 a mezzogiorno, con prezzi indicati come importi tutto compreso, incluse tutte le commissioni.

Finestra prioritaria Wembley: gli acquirenti storici di biglietti per Wembley, compresi gli abbonati dei Jaguars negli Stati Uniti, hanno avuto una finestra d’acquisto esclusiva da venerdì 15 maggio a giovedì 21 maggio 2026, con un massimo di otto biglietti per transazione, prima del passaggio alla vendita generale.

Tutto quello che c’è da sapere sulle NFL London Games

La NFL organizza partite di regular season a Londra ogni anno dal 2007, quando la serie internazionale della competizione è iniziata al Wembley Stadium. In questo periodo, la capitale ha ospitato alcune delle più grandi stelle della lega, da Tom Brady e Drew Brees fino ad Aaron Rodgers, e queste sfide sono diventate una parte fissa e amatissima del calendario sportivo del Regno Unito. Londra è una tappa di un programma internazionale in crescita che nel 2026 comprende anche partite a Melbourne, Rio de Janeiro, Parigi, Madrid e Monaco, con la NFL che ora organizza un record di nove partite fuori dagli Stati Uniti in una singola stagione.

Il programma londinese di quest’anno ha un peso extra. I Philadelphia Eagles arrivano al Tottenham da campioni in carica del Super Bowl per affrontare i Jacksonville Jaguars, che una settimana più tardi giocheranno la loro seconda partita londinese del mese contro gli Houston Texans a Wembley, questa volta come squadra di casa designata. I Jaguars sono diventati la squadra che più spesso ha fatto visita a Londra nell’ultimo decennio, mentre Colts e Commanders propongono un incrocio AFC South-NFC East che produce regolarmente football equilibrato e competitivo. Per il 2026, inoltre, la NFL ha introdotto per la prima volta il prezzo tutto compreso per le sue partite internazionali, quindi il prezzo del biglietto mostrato al checkout è quello che si paga, senza costi aggiuntivi nell’ultimo passaggio.

Tutto quello che c’è da sapere sul Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham Hotspur Stadium ha aperto nel 2019 come primo stadio al mondo costruito appositamente per ospitare partite NFL fuori dagli Stati Uniti. La sua caratteristica distintiva è un campo in erba naturale completamente retrattile, che si divide in tre sezioni e scivola sotto la gigantesca South Stand dello stadio in circa 25 minuti per rivelare sotto un campo sintetico dedicato al gridiron, consentendo all’impianto di passare dal calcio di Premier League all’azione NFL senza compromettere nessuna delle due superfici.

Con una capienza di 62.850 posti, lo stadio è il più grande impianto per club di Londra, e le sue tribune ripide e ravvicinate sono progettate per tenere i tifosi più vicini all’azione rispetto a quasi qualsiasi impianto moderno comparabile. La sola South Stand ospita circa 17.500 tifosi in un unico anello, il più grande del suo genere nel Regno Unito, creando un’atmosfera che ha ricevuto elogi sia dalle squadre NFL in visita sia dai tifosi. Il record di affluenza NFL dello stadio è di 61.273 spettatori, stabilito quando i Jacksonville Jaguars affrontarono lì i Buffalo Bills nell’ottobre 2023.

Raggiungere lo stadio è semplice, con le stazioni di White Hart Lane, Tottenham Hale e Northumberland Park tutte al servizio dell’impianto nel giorno della partita. I posti spaziano da categorie accessibili nell’anello superiore fino alle aree premium lower bowl e hospitality, offrendo ai tifosi di ogni budget un modo per vivere l’azione. Con due delle tre partite londinesi di quest’anno in programma qui, e con il richiamo degli Eagles campioni del Super Bowl che probabilmente spingerà ancora più in alto la domanda, GOAL consiglia di controllare subito la disponibilità dei biglietti su StubHub per non restare fuori.