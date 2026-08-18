I biglietti per K-Pop Fever sono ora in vendita per lo show dal vivo itinerante che porta i più grandi successi del K-pop sui palchi di tutto il mondo, con date nel 2026 confermate ad Abu Dhabi, Tallinn, Berna e Lugano. In arrivo direttamente da Londra con un cast di 12 cantanti e ballerini, la produzione propone inni di BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids e ATEEZ, oltre a brani del fenomeno globale K-pop Demon Hunters.

La domanda è altissima: due spettacoli sono già sold out e per la maggior parte delle date rimanenti resta solo dall'1 al 3 per cento dei biglietti. GOAL ha tutto ciò che ti serve per assicurarti subito i biglietti per K-Pop Fever, a partire dai posti più economici.

Quando si terrà K-Pop Fever?

K-Pop Fever ha in programma sei date confermate tra agosto e novembre 2026, tra Emirati Arabi Uniti, Estonia e Svizzera. Due spettacoli sono già sold out, quindi conviene muoversi in fretta per gli altri.

Data e ora Evento Luogo Biglietti Mercoledì 26 agosto 2026, orario da confermare K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Sabato 12 settembre 2026, 18:00 K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Svizzera Biglietti Domenica 13 settembre 2026, 14:00 K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estonia Biglietti Sabato 26 settembre 2026, 14:00 K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Domenica 25 ottobre 2026, 19:30 K-Pop Fever Theatersaal National, Berna, Svizzera Biglietti Domenica 1 novembre 2026, 18:00 K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Svizzera Biglietti

Da segnalare per i fan svizzeri: lo show di Biel/Bienne è stato riprogrammato due volte prima di essere fissato al 12 settembre, con tutti i biglietti acquistati in precedenza che restano validi. E dopo che la prima data di Abu Dhabi è andata sold out, è stato aggiunto un secondo show all'Etihad Arena il 26 settembre, che ora è quasi esaurito a sua volta.

Dove acquistare i biglietti per K-Pop Fever?

Il posto migliore dove acquistare online i biglietti per K-Pop Fever è StubHub, dove tutte e sei le prossime date sono raccolte in un unico posto e ogni acquisto è protetto dalla garanzia FanProtect, il che significa che i tuoi biglietti sono coperti al 100 per cento. Con la maggior parte degli spettacoli ridotta al suo ultimo 1-3 per cento di biglietti, StubHub è anche il posto dove compaiono i posti rimasti e quelli di rivendita quando i fan li rimettono in vendita, quindi vale la pena impostare un avviso anche per le date sold out.

I biglietti sono venduti anche tramite promoter locali e biglietterie in ogni mercato, tra cui Piletilevi in Estonia e le biglietterie delle sedi in Svizzera e ad Abu Dhabi, ma anche lì le disponibilità si stanno esaurendo rapidamente. Per gli spettacoli sold out, non comprare mai da venditori non ufficiali sui social media: una inserzione su un marketplace protetto è l'unica strada sicura.

Quanto costano i biglietti per K-Pop Fever?

I biglietti più economici per K-Pop Fever partivano da circa 26 dollari per lo show di Abu Dhabi e, con quella fascia d'ingresso ora sold out, i posti Silver da circa 42 dollari sono attualmente il modo più economico per entrare, rendendo comunque questa una delle modalità più convenienti per vivere uno show K-pop dal vivo. Nelle tappe europee, i biglietti a prezzo pieno sono stati messi in vendita da circa 25 a 30 dollari. Con la maggior parte delle date quasi sold out, i prezzi degli ultimi posti rimasti stanno salendo, quindi prima si acquista, meno si spende.

Ecco come si articola il listino per lo show di Abu Dhabi, la data più grande del tour:

Bronze: da circa 26 dollari, la fascia originariamente più economica, ora sold out

Silver: da circa 42 dollari, attualmente i posti più economici disponibili

Gold e Diamond: fasce intermedie con una visuale più ravvicinata del palco

Platinum Floor: fino a circa 121 dollari per l'esperienza premium sul parterre

Tappe europee: prezzo pieno da circa 25 a 30 dollari a seconda della sede

Bambini: i bambini sotto i due anni entrano gratis in braccio a un genitore e in alcune tappe sono stati offerti biglietti scontati per bambini

Come regola generale, acquistare in anticipo assicura la migliore scelta di posti al prezzo più basso, e StubHub è il posto giusto per confrontare tutto quello che è rimasto.

Tutto quello che c'è da sapere su K-Pop Fever

K-Pop Fever è una produzione live itinerante proveniente da Londra che ricrea il suono, le coreografie e lo spettacolo dei più grandi artisti K-pop del mondo. Un cast di 12 vocalist e ballerini propone una scaletta senza sosta che comprende BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids e ATEEZ, insieme ai brani preferiti dai fan di KPop Demon Hunters, incluse canzoni di HUNTR/X e dei Saja Boys, il tutto supportato da un grande schermo LED, uno spettacolo di luci dinamico e visual di palco pensati per catturare l'atmosfera di un concerto K-pop su larga scala.

Il tempismo non potrebbe essere migliore. Il K-pop è al massimo storico nel 2026, con i BTS di nuovo in tour, TWICE e aespa che fanno sold out nelle arene in tutti i continenti, e K-Pop Demon Hunters che sta trasformando in fan una generazione completamente nuova. Per molti di loro, show come K-Pop Fever sono il modo più accessibile e conveniente per vivere quell'energia dal vivo, e la velocità con cui questo tour sta andando sold out lo dimostra, con una seconda data ad Abu Dhabi aggiunta dopo che la prima è sparita.

Aspettati due ore di performance ad alta energia, un pubblico che conosce ogni parola e uno show pensato per cantare insieme. Light stick facoltative, ma fortemente consigliate.

Tutto quello che c'è da sapere sulle sedi di K-Pop Fever

K-Pop Fever farà tappa in una sede diversa in ogni città, quindi ogni appuntamento avrà il suo carattere. Gli show di Abu Dhabi si terranno all'Etihad Arena di Yas Island, la più grande sede di intrattenimento al coperto degli Emirati Arabi Uniti e teatro abituale di superstar globali. L'Alexela Concert Hall di Tallinn è una moderna sala concerti nel cuore della capitale estone, mentre le date svizzere passeranno dal Kongresshaus di Biel/Bienne, dal Theatersaal National di Berna e dal Palazzo dei Congressi di Lugano, tutte sale centrali e facilmente raggiungibili.

Alcuni consigli universali renderanno più semplice qualsiasi data. Arriva in anticipo, perché le produzioni itineranti di solito iniziano in orario e spesso le porte aprono un'ora prima dello spettacolo, e tieni presente che gli show di Tallinn e Abu Dhabi delle 14:00 sono matinée, quindi organizza la giornata di conseguenza. Controlla il sito della sede prima di metterti in viaggio per verificare regole su borse, parcheggio e opzioni di trasporto pubblico, dato che le norme cambiano da città a città. Infine, i tuoi biglietti vengono consegnati in formato digitale tramite StubHub, quindi assicurati che il telefono sia carico e che il biglietto sia stato scaricato prima di arrivare.

Pronto a sentire la febbre? Con due spettacoli sold out e gli altri quasi esauriti, assicurati oggi i tuoi biglietti per K-Pop Fever su StubHub prima che spariscano gli ultimi posti.