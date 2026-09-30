Come acquistare i biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Il Gran Premio di Abu Dhabi è l’atto finale della stagione di Formula 1 e si disputa sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Piloti di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris gareggiano sotto i riflettori in questo evento del campionato.

Dal 2009, questo appuntamento offre motorsport di livello mondiale e concerti all’Etihad Park. Appassionati di corse provenienti da tutto il mondo raggiungono Yas Island per vivere dal vivo le gare in notturna sul circuito.

GOAL fornisce le date essenziali della gara, i dettagli sulla sede e le opzioni per l’acquisto dei biglietti. Continua a leggere per scoprire come assicurarti oggi i biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi prima che le disponibilità vadano esaurite.

Quando si disputa il Gran Premio di Abu Dhabi?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 3 dicembre 2026 Gran Premio di Abu Dhabi: prove libere 1 e 2 Circuito di Yas Marina, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti 4 dicembre 2026 Gran Premio di Abu Dhabi: prove libere 3 e qualifiche Circuito di Yas Marina, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti 5 dicembre 2026 Gran Premio di Abu Dhabi: Sprint / qualifiche Circuito di Yas Marina, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti 6 dicembre 2026 Gran Premio di Abu Dhabi: giorno della gara Circuito di Yas Marina, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi?

I biglietti ufficiali per il Gran Premio di Abu Dhabi sono disponibili sul portale ufficiale del Gran Premio di Abu Dhabi e sul sito del circuito di Yas Marina. Acquistare direttamente tramite i venditori primari consente ai tifosi l’accesso diretto ai normali biglietti di ingresso generale e ai posti in tribuna.

Se le disponibilità ufficiali dei biglietti vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi?

I prezzi dei biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi partono da 745 AED per l’ingresso generale giornaliero sul sito ufficiale, con pass per il weekend di 4 giorni a partire da 1.645 AED e posti in tribuna da 2.395 AED.

Se le disponibilità ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto. I prezzi sul mercato secondario partono da circa 250 USD per i pass giornalieri e da 500 USD per l’accesso al weekend, a seconda della scelta del posto e della domanda.

Tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi è l’evento sportivo di punta negli Emirati Arabi Uniti. Disputata sul circuito di Yas Marina, a Yas Island, questa gara al crepuscolo passa dalla luce del giorno all’illuminazione artificiale mentre le vetture completano 58 giri del tracciato di 5,281 km.

Panoramica del circuito e momenti chiave

Progettato da Hermann Tilke, il circuito di Yas Marina presenta 16 curve, due lunghi rettilinei con zone DRS e strette curve a gomito. I principali punti di sorpasso includono la curva 5 alla fine del rettilineo opposto e la Marsa Corner vicino alla marina.

Categorie di biglietti ed esperienza per i tifosi

Ingresso generale: Il modo più conveniente per seguire la gara dal vivo. I titolari di pass di ingresso generale hanno accesso alle aree di visuale rialzate di Abu Dhabi Hill, con vista sulle curve 2, 3 e 11, oltre all’accesso completo alle fan zone del circuito.

Posti in tribuna: I biglietti riservati nelle tribune Main, North, South, West e Marina offrono posti dedicati con vista diretta su pit stop, rettilineo di partenza-arrivo e principali manovre di sorpasso.

Concerti post-gara: Ogni biglietto per la gara include l’accesso agli Yasalam After-Race Concerts, in programma ogni sera all’Etihad Park, con artisti musicali di fama mondiale.

Informazioni essenziali su viaggio e posizione

Yas Island si trova a 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi e a circa 50 minuti da Dubai. Gli spettatori possono raggiungere il circuito utilizzando taxi locali, servizi di rideshare o autobus navetta che collegano hotel e attrazioni nelle vicinanze. Prenotare in anticipo garantisce l’accesso ai prezzi più bassi per i biglietti prima che la disponibilità si esaurisca.