Hans Zimmer, il compositore tedesco autore di alcune delle colonne sonore più iconiche del cinema, porterà questo autunno il suo acclamato show dal vivo nelle arene di tutto il mondo. Hans Zimmer Live, The Next Level rielabora i temi più celebri di Zimmer tratti da Dune, Il gladiatore, Inception, Il cavaliere oscuro e Il re leone in un’esperienza concertistica su larga scala, accompagnata da un ampio ensemble di musicisti, vocalist e da una nuova e spettacolare produzione scenica.

Che stiate cercando un posto alla O2 di Londra, alla RAC Arena di Perth o alla Etihad Arena di Abu Dhabi, GOAL ha tutto ciò che vi serve per organizzare il vostro viaggio, compresi il calendario completo, dove vengono venduti i biglietti e come trovare quelli più economici disponibili in questo momento.

Quando si terrà Hans Zimmer Live?

Data e ora Evento Luogo Biglietti mar 6 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Regno Unito Biglietti mer 7 ott, 17:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Regno Unito Biglietti gio 8 ott, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Regno Unito Biglietti sab 10 ott, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Regno Unito Biglietti lun 12 ott, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londra, Regno Unito Biglietti lun 12 ott, 19:30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Biglietti gio 15 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Germania Biglietti ven 16 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Germania Biglietti dom 18 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Francoforte, Germania Biglietti lun 19 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stoccarda, Germania Biglietti mar 20 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Monaco di Baviera, Germania Biglietti sab 24 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Ungheria Biglietti dom 25 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, Repubblica Ceca Biglietti mer 28 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Lipsia, Germania Biglietti gio 29 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlino, Germania Biglietti ven 30 ott, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Amburgo, Germania Biglietti dom 1 nov, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Paesi Bassi Biglietti ven 6 nov, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Biglietti dom 8 nov, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colonia, Germania Biglietti gio 12 nov, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Germania Biglietti ven 13 nov, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti ven 13 nov, 20:00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelles, Belgio Biglietti

Tutte le date del 2026 sono elencate sopra, da Glasgow il 6 ottobre fino ad Abu Dhabi e Bruxelles il 13 novembre. Gli orari sono quelli locali di ciascuna sede e possono subire variazioni, quindi vale la pena ricontrollare il calendario a ridosso dello spettacolo.

Dove acquistare i biglietti per Hans Zimmer?

Il modo più rapido e affidabile per procurarsi i biglietti di Hans Zimmer è tramite StubHub. Ogni acquisto è coperto dalla garanzia FanProtect di StubHub, il che significa che i biglietti sono verificati e che gli acquirenti vengono rimborsati se uno spettacolo viene cancellato e non riprogrammato.

Perché StubHub è l’opzione migliore per questo tour:

Inventario completo: ci sono biglietti in vendita per ogni data sopra indicata, dai posti standard fino ai pacchetti premium e VIP.

Scelta di posti più ampia una volta esauriti i biglietti ufficiali: Hans Zimmer Live ha già registrato il tutto esaurito per ampie parti del suo calendario 2025 e 2026, quindi canali ufficiali come Ticketmaster, Eventim e Frontier Touring potrebbero avere disponibilità limitata o essere non disponibili per alcune città ben prima della data dello show. StubHub raccoglie inserzioni da fan e broker che rivendono biglietti che non possono più utilizzare, offrendo una scelta di posti molto più ampia rispetto a qualsiasi singolo canale ufficiale.

Suggerimento rapido: chiunque stia cercando biglietti per una città specifica dovrebbe iscriversi prima alla prevendita ufficiale di quella sede, perché di solito è questa la strada migliore per ottenere prezzi di listino. Per tutti gli altri, o per qualsiasi data per cui prevendita e vendita generale siano già passate, StubHub è il punto da cui partire.

Quanto costano i biglietti per Hans Zimmer?

I prezzi dei biglietti variano in base alla città, alla sede e a quanto vicino alla data dello show un fan acquista:

Posti più economici: da circa $23 per posti con visuale limitata o negli anelli superiori in alcuni mercati

Prezzo medio di rivendita: circa $310 lungo tutto il tour

Posti premium vicino al palco:da $250 a $450 o più, in particolare per gli spettacoli che hanno già registrato il tutto esaurito al prezzo di listino

Suggerimento per risparmiare: acquistate in anticipo e restate flessibili sui posti. I prezzi su StubHub tendono a salire quanto più uno show si avvicina al sold out, quindi prenotare non appena una data viene aggiunta al calendario ed essere aperti a posti negli anelli superiori o con visuale laterale è il modo più semplice per contenere i costi riuscendo comunque a entrare nell’arena.

Prevendita e vendita generale per regione:

Europa: la vendita generale per questa parte del tour è iniziata il 26 settembre 2025 alle 14:00 ora locale, con i biglietti messi in vendita contemporaneamente in tutte le sedi per mantenere equità.

Australia: la prevendita Frontier Member è durata 24 ore da martedì 2 giugno 2026, prima della vendita generale alle 14:00 ora locale del giorno successivo, mercoledì 3 giugno.

Asia, comprese Yokohama e Taipei: ha seguito finestre separate di prevendita e lotteria tramite partner ufficiali nei mesi precedenti agli spettacoli.

Tutto quello che c’è da sapere su Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer si è costruito la propria reputazione scrivendo colonne sonore orchestrali ed elettroniche per alcuni dei più grandi film degli ultimi 30 anni, da Il gladiatore e Il cavaliere oscuro a Inception, Interstellar, Pirati dei Caraibi e Dune, per il quale ha vinto il suo secondo Oscar. La sua storia nei tour risale al 2016, quando Hans Zimmer Live on Tour portò per la prima volta la sua musica da film nelle arene di tutta Europa, compreso uno show a Praga che in seguito fu pubblicato come album e film dal vivo. Da allora ha portato la produzione al Coachella, alla O2 di Londra in più occasioni e in Nord America, Asia e Australia.

The Next Level è il capitolo più recente di questa storia. Zimmer si esibisce alle tastiere e alla chitarra come parte di un grande ensemble in tour che comprende una band dal vivo, orchestra e coro, rielaborando i celebri passaggi musicali dei film in suite concertistiche estese invece di riproporre semplicemente la colonna sonora nota per nota. La produzione punta più sul sound design elettronico rispetto ai tour precedenti, abbinato a un nuovo allestimento di palco e luci progettato specificamente per questa tournée. Aspettatevi una scaletta che attinge dall’intero catalogo di Zimmer, compresi Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down e L’ultimo samurai, insieme a classici di lunga data come Il re leone e Interstellar.

Gli spettacoli durano in genere circa tre ore, intervallo compreso, rendendo questa una delle esperienze concertistiche più lunghe attualmente in tournée nelle arene di tutto il mondo, oltre che un reale buon rapporto qualità-prezzo per i fan che valutano il costo del biglietto rispetto alla durata e alla portata della produzione.

Tutto quello che c’è da sapere sulla O2 Arena

Tra tutte le tappe di questa parte del tour, poche hanno un peso maggiore della O2 di Londra, dove Hans Zimmer si esibirà lunedì 12 ottobre 2026. Situata sulla penisola di Greenwich, nel sud-est di Londra, la O2 è una delle arene indoor più frequentate e riconoscibili al mondo, con una capienza fino a 20.000 spettatori per i concerti, e ha ospitato alcuni dei più grandi show di Zimmer nel Regno Unito nel corso della sua carriera in tournée.

La sede è ben collegata dai trasporti pubblici, con la stazione della metropolitana North Greenwich sulla linea Jubilee proprio all’esterno dell’ingresso principale, il che la rende una delle grandi arene più facili da raggiungere senza auto. All’interno, la O2 offre una vasta gamma di opzioni di posti a sedere, dai settori standard ai posti premium sul parterre e ai box hospitality, offrendo ai fan di ogni budget un modo per vivere lo spettacolo. Chiunque viaggi a Londra appositamente per questo concerto dovrebbe prenotare l’alloggio nelle vicinanze, a Greenwich, o al di là del fiume nel centro di Londra, con largo anticipo, dato che i prezzi degli hotel nella zona tendono ad aumentare bruscamente in occasione dei grandi eventi alla O2.

Con la domanda per Hans Zimmer Live molto alta in ogni mercato di questo tour e diverse date già esaurite al prezzo di listino, Londra rappresenta una delle ultime occasioni rimaste per assistere a The Next Level nel Regno Unito prima che il tour prosegua verso l’Europa continentale, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l’Australia. GOAL consiglia di controllare subito la disponibilità su StubHub per non perdere l’occasione.