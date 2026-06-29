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Come acquistare i biglietti per Germania-Paraguay: prezzi, calendario, offerte last minute e altro

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La Germania affronterà il Paraguay nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Nei sedicesimi dei Mondiali 2026 la Germania, favorita europea, affronta la tenace Paraguay.

La Germania è favorita, ma il Paraguay sa sorprendere e Nagelsmann non può distrarsi.

A che ora inizia Germania-Paraguay?

Come acquistare i biglietti per Germania-Paraguay?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, sono ormai chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste già processate, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di controllare sempre termini e condizioni di qualsiasi sito secondario prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Germania-Paraguay?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Germania vs Paraguay ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Germania vs Paraguay: forma delle squadre

GER
-Forma

Goal segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PGY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Germania vs Paraguay: recenti scontri diretti

GER

Ultime 2 partite

PGY

1

Vittoria

1

Pareggio

0

Vittorie

4

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica Germania vs Paraguay

Per saperne di più

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