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Come acquistare i biglietti per Argentina-Egitto: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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L'Argentina e l'Egitto sono agli ottavi dei Mondiali. Ecco come ottenere i biglietti.

L’Egitto è tornato ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA per la prima volta dal 1934, battendo l’Australia ai rigori venerdì scorso. Martedì 7 luglio ad Atlanta punta a diventare la quinta nazionale africana ai quarti.

Per riuscirci la squadra di Hossam Hassan dovrà battere l’Argentina, campione del mondo in carica, che venerdì ha superato ai supplementari Capo Verde, esordiente in Coppa del Mondo.

Con Lionel Messi, in testa alla classifica per la Scarpa d’Oro, a guidare l’attacco, l’Albiceleste di Lionel Scaloni punta a diventare la prima squadra a vincere due Mondiali consecutivi dopo il Brasile del 1958 e del 1962.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Argentina-Egitto e quanto costeranno.

A che ora si gioca Argentina-Egitto?

Si gioca all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Come acquistare i biglietti per Argentina-Egitto?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Argentina-Egitto?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Argentina vs Egitto ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Argentina vs Egitto: forma delle squadre

ARG

ARG - Forma

ISL
V3-0
ALG
V3-0
AUT
V2-0
JOR
V1-3
CPV
V3-2
Gol segnato (subito)
14/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EGI

EGI - Forma

BRA
S2-1
BEL
D1-1
NZA
V1-3
IRI
D1-1
AUS
V1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Argentina vs Egitto: recenti scontri diretti

ARG

Ultima partita

EGI

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

2

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
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  • Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
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