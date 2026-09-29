L’icona globale del pop latino Shakira si esibisce sui palchi di tutto il mondo con il suo travolgente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Rinomata per il suo ballo dinamico e per inni leggendari in vetta alle classifiche come Hips Don't Lie e Whenever, Wherever, la stella colombiana continua a infrangere record d’incasso negli stadi e nelle arene di tutto il mondo.

Con i biglietti che vanno esauriti rapidamente per ogni tappa del tour, GOAL ha tutti i dettagli su date, prezzi e su come assicurarti subito il tuo posto.

Quando è Shakira?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 2 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 3 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 4 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 9 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 10 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 11 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 21 novembre 2026 alle 20:00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, UAE Biglietti 28 novembre 2026 alle 20:00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Great Pyramid of Giza, Cairo, Egitto Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Shakira?

I biglietti ufficiali per il Las Mujeres Ya No Lloran World Tour di Shakira sono stati messi a disposizione tramite Ticketmaster, il principale rivenditore per le sue date internazionali. I fan che cercano biglietti diretti al valore nominale possono controllare Ticketmaster per le disponibilità dell’allocazione primaria.

Se non riesci ad assicurarti i biglietti durante la vendita iniziale, StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. StubHub offre agli spettatori una piattaforma accessibile per consultare i settori disponibili in tutto il mondo.

Quanto costano i biglietti per Shakira?

I prezzi ufficiali dei biglietti su Ticketmaster partono da 85 $ USD per i posti generali nei settori superiori, mentre i pass per i settori inferiori e il parterre variano tra 180 $ USD e 350 $ USD a seconda della città e della sede.

Se le allocazioni generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con prezzi di partenza intorno a 109 $ USD.

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi di partenza:

Settore superiore standard (ufficiale): a partire da 85 $ USD

Settore inferiore e parterre (ufficiale): da 180 $ USD a 350 $ USD

Ingresso generale sul mercato secondario (StubHub): a partire da 109 $ USD

Tutto quello che c’è da sapere su Shakira

Shakira resta una delle artiste latin crossover di maggior successo nella storia della musica, con numerosi Grammy Awards e decenni di singoli di successo globale. Il suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra il suo album acclamato dalla critica insieme ai brani iconici più amati dai fan.

Ogni concerto presenta una produzione scenica all’avanguardia, coreografie elaborate e una sequenza ininterrotta di hit cariche di energia. Con la capienza delle venue che si riempie rapidamente, ai fan viene consigliato di pianificare in anticipo e acquistare i biglietti presto.

Le venue consigliano di arrivare con largo anticipo rispetto all’inizio dello show per superare i controlli di sicurezza e trovare il proprio posto senza problemi prima dell’inizio dell’esibizione.