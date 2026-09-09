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Come acquistare i biglietti di Serie A?

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino agli ulteriori pacchetti hospitality.

Per acquistare i biglietti di Serie A, il metodo più affidabile è andare sui siti ufficiali dei club, dove sarà poi necessario accedere alla sezione "Biglietti".

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure se stai cercando di assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale, o magari vuoi approfittare di biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Serie A?

Il costo dei biglietti di Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma questi scaglioni differiscono da club a club, con i biglietti dal prezzo più basso che partono da circa 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più alto. Alcuni club classificano anche le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversarie di grande nome, come il derby di Milano (Milan-Inter) e il derby di Roma (Roma-Lazio), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL ti mostra i club di Serie A 2026-2027, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite, oltre ai prezzi di partenza degli abbonamenti stagionali.

Club di Serie A 2026-27 per prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti) Abbonamento stagionale (adulti) Milan Stadio San Siro 30 € - 220 € Da 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Da 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Da 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Da 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Da 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Da 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Da 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Da 200 € Inter Stadio San Siro 30 € - 240 € Da 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Da 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Da 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Da 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Da 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Da 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Da 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Da 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Da 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Da 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Da 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Da 250 €

Tutto quello che devi sapere sulla Serie A

La Serie A è rinomata per essere uno dei campionati di calcio più prestigiosi del pianeta e comprende alcuni dei club più grandi e più seguiti al mondo, come Juventus, Milan e Inter, tutti con storie lunghe e gloriose.

La Serie A attira anche un gran numero di giocatori di talento, quindi non sorprende che tifosi da ogni angolo del pianeta vogliano venire in Italia per assistere dal vivo a uno spettacolo così entusiasmante. Oltre a essere attratte dal calcio di altissimo livello, le persone viaggiano in massa anche per vivere tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Prima dell'inizio della stagione calcistica 1929-30 in Italia, ebbe luogo una ristrutturazione del Campionato Italiano di Calcio esistente, disputato dal 1898, in un formato nazionale a girone all'italiana, che diede vita al format della Serie A così come lo conosciamo e lo amiamo oggi.

Conosciuta per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la passione della sua tifoseria, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. Nella stagione 2025/26, la Serie A occupava il secondo posto nel ranking UEFA per coefficienti sulla base dei risultati nelle competizioni europee nelle ultime cinque stagioni, dietro alla Premier League inglese e davanti alla Liga spagnola.

L'Inter è la campione in carica, avendo conquistato nella scorsa stagione il suo secondo titolo di Serie A nell'arco di tre stagioni e il 21° complessivo. I nerazzurri hanno anche conquistato la Coppa Italia, assicurandosi più trofei in una stagione per la prima volta dalla famosa annata del Triplete del 2009/2010.

Tuttavia, è la Juventus a svettare su tutte le altre per numero di trofei di campionato vinti. La Vecchia Signora ha messo in bacheca un totale di 36 titoli italiani, compresa una striscia vincente di nove anni consecutivi tra il 2011 e il 2020.