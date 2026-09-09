Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Tradotto da

Come acquistare i biglietti della Serie A 2026/27: calendario delle partite, prezzi medi e altro

SHOPPING
Biglietti
Serie A
Inter
Milan
Juventus
Napoli

Se vuoi acquistare biglietti per la Serie A 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Prenota i biglietti di Serie A:

🎟️  Biglietti Serie A: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti Juventus: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti Inter: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti Milan: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti sotto i 100 €: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Pacchetti hospitality e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Aree famiglia e biglietti: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti San Siro: PRENOTA I BIGLIETTI

🎟️  Biglietti Stadio Olimpico: PRENOTA I BIGLIETTI

Come acquistare i biglietti di Serie A?

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali, fino agli ulteriori pacchetti hospitality. 

Per acquistare i biglietti di Serie A, il metodo più affidabile è andare sui siti ufficiali dei club, dove sarà poi necessario accedere alla sezione "Biglietti". 

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure se stai cercando di assicurarti dei posti prima della vendita ufficiale, o magari vuoi approfittare di biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Biglietti Serie A 2026/27Prenota ora

Quanto costano i biglietti di Serie A?

Il costo dei biglietti di Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma questi scaglioni differiscono da club a club, con i biglietti dal prezzo più basso che partono da circa 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più alto. Alcuni club classificano anche le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversarie di grande nome, come il derby di Milano (Milan-Inter) e il derby di Roma (Roma-Lazio), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL ti mostra i club di Serie A 2026-2027, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite, oltre ai prezzi di partenza degli abbonamenti stagionali.

Club di Serie A 2026-27 per prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti)Abbonamento stagionale (adulti)
MilanStadio San Siro30 € - 220 €Da 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €Da 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €Da 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €Da 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €Da 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €Da 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €Da 160 €
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €Da 200 €
InterStadio San Siro30 € - 240 €Da 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €Da 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €Da 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €Da 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €Da 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €Da 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €Da 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €Da 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €Da 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €Da 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €Da 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €Da 250 €

Tutto quello che devi sapere sulla Serie A

La Serie A è rinomata per essere uno dei campionati di calcio più prestigiosi del pianeta e comprende alcuni dei club più grandi e più seguiti al mondo, come Juventus, Milan e Inter, tutti con storie lunghe e gloriose.

La Serie A attira anche un gran numero di giocatori di talento, quindi non sorprende che tifosi da ogni angolo del pianeta vogliano venire in Italia per assistere dal vivo a uno spettacolo così entusiasmante. Oltre a essere attratte dal calcio di altissimo livello, le persone viaggiano in massa anche per vivere tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Prima dell'inizio della stagione calcistica 1929-30 in Italia, ebbe luogo una ristrutturazione del Campionato Italiano di Calcio esistente, disputato dal 1898, in un formato nazionale a girone all'italiana, che diede vita al format della Serie A così come lo conosciamo e lo amiamo oggi.

Conosciuta per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la passione della sua tifoseria, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. Nella stagione 2025/26, la Serie A occupava il secondo posto nel ranking UEFA per coefficienti sulla base dei risultati nelle competizioni europee nelle ultime cinque stagioni, dietro alla Premier League inglese e davanti alla Liga spagnola.

L'Inter è la campione in carica, avendo conquistato nella scorsa stagione il suo secondo titolo di Serie A nell'arco di tre stagioni e il 21° complessivo. I nerazzurri hanno anche conquistato la Coppa Italia, assicurandosi più trofei in una stagione per la prima volta dalla famosa annata del Triplete del 2009/2010.

Tuttavia, è la Juventus a svettare su tutte le altre per numero di trofei di campionato vinti. La Vecchia Signora ha messo in bacheca un totale di 36 titoli italiani, compresa una striscia vincente di nove anni consecutivi tra il 2011 e il 2020.

Biglietti Serie A 2026/27Prenota ora

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google