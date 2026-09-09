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Calendario completo delle partite della 6ª giornata in arrivo

Ecco tutte le partite attualmente in programma nelle prossime 2 giornate della stagione, che coinvolgono tutti i 18 club.

Da notare inoltre che Al-Ittihad e Al-Ahli ospitano occasionalmente le partite nel più vecchio Prince Abdullah Al-Faisal Stadium di Jeddah insieme alla loro casa principale, l'Alinma Stadium, quindi non sorprenderti se per lo stesso club vedi indicati entrambi gli impianti.

6ª giornata

Data Partita Ora AST (GMT +3) Stadio Biglietti lun 7 settembre 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biglietti lun 7 settembre 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 Kingdom Arena Biglietti mar 8 settembre 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Biglietti mar 8 settembre 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Biglietti mar 8 settembre 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Biglietti mar 8 settembre 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 Mohammed Biglietti mer 9 settembre 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Biglietti mer 9 settembre 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Biglietti mer 9 settembre 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 Al-Awwal Park Biglietti

Come acquistare i biglietti della Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti delle partite della Saudi Pro League, il metodo più affidabile è andare sul sito ufficiale della lega, dove puoi raggiungere la sezione "Fixture/Tickets" sotto la scheda "Matches".

Le giornate di campionato si disputano di solito nell'arco di tre giorni, per la maggior parte da giovedì a sabato in coincidenza con il weekend saudita, venerdì e sabato, e i biglietti vengono solitamente messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita.

Inoltre, se stai cercando di assicurarti dei posti prima della messa in vendita ufficiale o speri di trovare biglietti all'ultimo minuto, potresti prendere in considerazione il rivenditore secondario StubHub, con biglietti a partire da 17 SAR.

Quanto costano i biglietti della Saudi Pro League?

Di solito puoi acquistare un biglietto base per una partita della Saudi Pro League a 50-100 SAR, rendendo la partecipazione conveniente per chi viaggia da solo, per i gruppi di tifosi o per le famiglie appassionate di calcio.

Gli eventi più importanti, soprattutto con squadre di calcio rinomate come Al Hilal FC o Al Nassr FC, costano però di più, in particolare nelle zone con la visuale migliore.

Esiste anche un'opzione secondaria per acquistare i biglietti della Saudi Pro League su StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia sopra sia sotto il prezzo di listino di un biglietto, a seconda della partita e della vicinanza alla data, con tagliandi a partire da 17 SAR.

Cosa sapere sulla Saudi Pro League 2026/27?

La Saudi Pro League può anche essere stata creata nel 2007, ma le sue radici risalgono agli anni '50 e alla competizione His Majesty's League. Nove club diversi sono stati campioni sauditi se si torna fino a quei primi anni. Tuttavia, da quando la massima divisione ha assunto il nome di Saudi Pro League, sono state tre squadre a dominare. Quindici dei 18 titoli dal 2007 sono andati ad Al-Hilal 8, Al-Nassr 4 e Al-Ittihad 3, con Al-Nassr che ha posto fine a un'attesa di sette anni per riconquistare il titolo al termine della stagione 2025/26 sotto Jorge Jesus. Da allora Ange Postecoglou ha assunto la guida della squadra per difendere il titolo nel 2026/27.

Il successo porta inevitabilmente popolarità e quindi non sorprende che proprio questi tre club, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, insieme ad Al-Ahli, abbiano le presenze più alte della lega. In effetti, rappresentano oltre il 60% dell'affluenza annuale complessiva della Saudi Pro League. Questi club hanno anche teso ad attirare la maggior parte delle stelle straniere che militano in Medio Oriente.

L'acquisto di Cristiano Ronaldo nel 2022 è il colpo più importante di sempre della SPL. L'Al-Nassr era al settimo cielo, soprattutto perché in precedenza CR7 aveva rifiutato un trasferimento ai vicini di zona e grandi rivali locali dell'Al Hilal. L'arrivo di Ronaldo ha rivoluzionato il calcio saudita nel suo complesso e ha aperto la strada a numerosi giocatori provenienti dai principali campionati europei per unirsi alla Saudi Pro League.

Con quattro delle attuali squadre della Saudi Pro League con sede a Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh, un viaggio nella capitale saudita per un amante dello sport significa spesso assistere a una partita di Pro League durante la vacanza. Con giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez che hanno giocato, o giocano ancora, per Al-Hilal e Al-Nassr, non sorprende che la domanda di biglietti sia alta ogni volta che questi club scendono in campo.

I club di Riyadh possono anche aver dominato il calcio saudita in passato, ma l'Al Ittihad della città costiera di Jeddah, sul Mar Rosso, ha tenuto testa con orgoglio nel corso degli anni ed è uno dei più grandi club calcistici del Paese e dell'intera Asia. Molti tifosi vorrebbero vederlo dal vivo, soprattutto quando può contare su una formazione scintillante che comprende Karim Benzema, Moussa Diaby e Fabinho.

La stagione 2026/27 ha anche un significato ulteriore per il calcio saudita nel suo complesso, con la lega che osserverà una lunga pausa a metà stagione dal 24 dicembre 2026 al 7 febbraio 2027 per consentire all'Arabia Saudita di ospitare la Coppa d'Asia AFC 2027.