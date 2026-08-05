Come acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

L'Atletico Madrid si presenta alla stagione 2026/27 di LaLiga EA Sports come una delle squadre più interessanti da seguire del calcio spagnolo. Diego Simeone inizia la sua 16ª stagione alla guida del club al Riyadh Air Metropolitano, dopo aver portato di nuovo i Colchoneros in zona Champions League nella scorsa annata, e il calendario di quest'anno propone il derby di Madrid contro il Real Madrid, la sfida casalinga con il Barcellona e un'intera campagna europea da attendere con entusiasmo.

Con oltre 60.000 abbonati già confermati per il 2026/27 e le finestre di vendita libera che stanno andando rapidamente esaurite per le partite più importanti, procurarsi i biglietti può essere complicato se non si sa dove guardare.

GOAL ha fatto il lavoro sporco al posto tuo. Qui sotto troverai il riepilogo completo su quando gioca l'Atletico Madrid, dove acquistare i biglietti, quanto costano e tutto quello che ti serve per organizzare la tua trasferta al Metropolitano.

Quando gioca l'Atletico Madrid?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Mercoledì 19 agosto 2026, 21:00 CET (confermata) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti Domenica 23 agosto 2026, 17:00 CET (confermata) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 19-20 settembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 24-25 ottobre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 7-8 novembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 5-6 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 12-13 dicembre 2026 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 9-10 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Ultima partita del girone d'andata) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 16-17 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 30-31 gennaio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 febbraio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 6-7 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 20-21 marzo 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 10-11 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 17-18 aprile 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 1-2 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 15-16 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti 22-23 maggio 2027 (giorno esatto da confermare) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biglietti

Dove comprare i biglietti dell'Atletico Madrid?

La via più diretta per acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid è il portale ufficiale del club, dove i membri hanno accesso a una finestra di prevendita prioritaria prima che la vendita libera si apra al pubblico. Il programma di adesione Socios dell'Atletico è più accessibile di quello di alcuni rivali di LaLiga, e iscriversi può sbloccare sconti e accesso anticipato ai posti per le partite più importanti.

Detto questo, la vendita libera ufficiale per le gare ad alta richiesta come il derby di Madrid, la visita del Barcellona o qualsiasi sfida a eliminazione diretta di Champions League tende a esaurirsi in tempi rapidissimi e, con ben oltre 150.000 membri del club in competizione per uno stadio che contiene poco più di 70.000 spettatori, molti tifosi restano esclusi dai canali ufficiali.

È qui che entra in gioco il mercato della rivendita. StubHub è uno dei modi più semplici per garantirsi un posto al Riyadh Air Metropolitano, con biglietti disponibili in ogni fascia di prezzo e in ogni settore dello stadio.

Quanto costano i biglietti dell'Atletico Madrid?

I prezzi dei biglietti al Riyadh Air Metropolitano variano enormemente a seconda dell'avversario e del settore dello stadio, ma c'è davvero qualcosa per tutte le tasche. I biglietti più economici per le normali partite di LaLiga contro avversarie di metà classifica si possono trovare a partire da circa 30 euro, rendendo una trasferta per vedere l'Atletico Madrid decisamente più accessibile rispetto a una visita ad altri superclub europei.

Per gli appuntamenti di cartello, aspettati prezzi in netto aumento. Il derby di Madrid contro il Real Madrid e la visita del Barcellona sono con continuità i due biglietti più difficili da trovare e più costosi dell'intera stagione, con posti nei settori superiori che partono regolarmente da circa 60 a 90 euro e salgono ben oltre per le tribune laterali e i settori inferiori. Le sfide a eliminazione diretta di Champions League al Metropolitano, uno stadio che ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, comportano rincari simili.

I prezzi degli abbonamenti per il 2026/27 vanno da circa 290 euro nella fascia più economica in assoluto (settore superiore) fino a ben oltre 2.000 euro per i posti più esclusivi nei settori inferiori lungo il lato del campo, anche se i biglietti per la singola partita restano l'opzione più flessibile per i tifosi in visita e per chi non vuole impegnarsi per un'intera stagione.

La buona notizia per chi cerca l'affare è che il mercato della rivendita su StubHub propone regolarmente i prezzi più competitivi sul mercato, in particolare per le partite più lontane dal giorno della gara. Acquistare in anticipo e tenere d'occhio gli annunci mentre si aggiornano è con continuità il modo migliore per trovare i biglietti dell'Atletico Madrid più economici possibile per la partita che preferisci.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, soprannominato Los Rojiblancos e Los Colchoneros, è stato fondato nel 1903 e da ben oltre un secolo è una delle tre grandi potenze del calcio spagnolo, insieme a Real Madrid e Barcellona. Pur avendo operato per gran parte della sua storia con una frazione delle risorse finanziarie dei suoi due grandi rivali nazionali, l'Atletico ha costruito la propria identità sulla resilienza, sulla disciplina difensiva e su un'atmosfera da stadio senza eguali.

Diego Simeone è stato la forza trainante dell'era moderna del club da quando ha assunto l'incarico nel dicembre 2011. Sotto la sua guida, l'Atletico ha vinto due volte la Liga, ha conquistato più volte l'Europa League e la Supercoppa UEFA, e ha raggiunto due finali di Champions League. Simeone inizia la stagione 2026/27 come uno degli allenatori più longevi del calcio mondiale, e i suoi metodi restano la spina dorsale di tutto ciò che il club fa in campo.

Fuori dal campo, il quadro proprietario è cambiato in modo significativo, con Apollo Global Management che ora detiene una quota di maggioranza insieme a Quantum Pacific Group, portando nuovi investimenti e ambizioni al club in vista di questa stagione. In campo, il recente mercato dei trasferimenti ha ulteriormente rafforzato la rosa e l'Atletico entra nella nuova stagione puntando a ridurre il gap dalla vetta della Liga, competendo su tutti i fronti in patria e in Europa.

Per i tifosi in trasferta, un viaggio a Madrid per vedere l'Atletico va ben oltre i 90 minuti di calcio. La cultura che circonda la tifoseria, il rumore dentro lo stadio e la passione di un pubblico che non ha mai vacillato neppure negli anni più difficili ne fanno una delle esperienze da matchday imprescindibili del calcio mondiale.

Tutto quello che c'è da sapere sul Riyadh Air Metropolitano

Lo stadio dell'Atletico Madrid ha avuto diversi nomi da quando ha aperto nella sua forma attuale nel 2017, passando da Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano prima di diventare Riyadh Air Metropolitano con l'attuale accordo sui naming rights. L'impianto si trova nel distretto di San Blas Canillejas, nella parte est della città, e ha sostituito la storica precedente casa del club, il Vicente Calderón, dopo più di mezzo secolo.

Con una capienza di circa 70.000 posti, il Riyadh Air Metropolitano è il terzo stadio più grande di Spagna, dietro soltanto a Camp Nou e Santiago Bernabeu, e i suoi spalti ripidi e compatti sono progettati per trattenere il rumore all'interno e rendere l'atmosfera il più intensa possibile. Lo stadio ha già ospitato alcuni degli appuntamenti più importanti del calcio europeo, compresa una finale di Champions League, ed è regolarmente utilizzato anche per le partite della nazionale spagnola.

Raggiungere lo stadio è semplice grazie alla stazione della metropolitana Estadio Metropolitano, che si trova proprio all'esterno dell'impianto e collega facilmente il centro di Madrid. I tifosi in arrivo dal centro città dovrebbero prendersi tutto il tempo necessario prima del calcio d'inizio, sia per godersi l'atmosfera prepartita intorno allo stadio sia per orientarsi tra la folla che passa attraverso i tornelli.