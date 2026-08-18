Il Bournemouth si appresta a vivere la stagione più entusiasmante della sua storia. Le Cherries hanno chiuso al sesto posto nel 2025/26, il miglior piazzamento in campionato mai raggiunto dal club, conquistando per la prima volta in assoluto la qualificazione alle coppe europee dopo una straordinaria serie di partite senza sconfitte nella seconda metà della stagione.

Quel successo ha portato cambiamenti. Andoni Iraola è passato al Liverpool dopo tre stagioni trasformative sulla costa meridionale, con Marco Rose arrivato per prendere in mano una rosa che ora si divide tra Premier League ed Europa League. Se si aggiunge anche l’espansione in corso del Vitality Stadium, non c’è mai stato momento migliore per essere al Dean Court.

Con la domanda ai massimi storici e il Vitality ancora tra gli stadi più piccoli della Premier League, i biglietti sono più difficili da trovare che mai. Lasciate che GOAL vi guidi nel processo per assistere a una partita del Bournemouth in questa stagione.

Quali sono le prossime partite dell’AFC Bournemouth?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Bournemouth per la stagione 2026/27:

Data Partita Sede Biglietti dom 23 ago 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Biglietti sab 29 ago 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 5 set 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Biglietti sab 12 set 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti dom 20 set 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 10 ott 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, London Biglietti sab 21 nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 12 dic 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, London Biglietti sab 26 dic 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 2 gen 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti mer 6 gen 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Biglietti

Il Bournemouth disputa anche l’Europa League in questa stagione, con la fase campionato in programma da settembre fino a fine gennaio, aggiungendo così una serie di notti europee al Vitality Stadium.

Come acquistare i biglietti dell’AFC Bournemouth 2026/27?

Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Bournemouth è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di punti fedeltà o di una cronologia di acquisti.

Il Bournemouth assegna i biglietti per le partite attraverso il sistema Cherries Points, un meccanismo che dà priorità ai tifosi in base al numero di gare acquistate in precedenza. I punti si accumulano nel tempo, il che significa che i sostenitori più recenti restano in fondo alla coda, e solo in occasioni limitate le partite arrivano a una vera vendita generale in cui chiunque può acquistare.

Con la capienza più ridotta della Premier League e il calcio europeo che fa salire la domanda più che mai, questo sistema lascia fuori la maggior parte dei tifosi. StubHub elimina completamente questa barriera. Non ci sono punti da accumulare né periodi di qualificazione, quindi puoi consultare gli annunci per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti: questo lo rende l’opzione di riferimento per i biglietti last minute e per i visitatori che si recano nel Dorset per una gara specifica.

Quanto costano i biglietti dell’AFC Bournemouth?

I prezzi del Bournemouth seguono la domanda su tre categorie, dalla Categoria A per le partite più importanti fino alla Categoria C, con prezzi interi di recente compresi all’incirca tra £42 e £59 a seconda del settore.

Per le partite di Categoria A, i posti interi più economici si trovavano nel Family Stand a circa £42, per poi salire passando per North Stand e South Stand intorno a £45, East Outer a £46, Main Outer a £51, East Centre a £52 e Main Centre a £59. Le riduzioni sono in genere di diverse sterline inferiori in ogni area, con biglietti junior a partire da circa £11.

Su StubHub, i prezzi seguono la domanda in tempo reale piuttosto che categorie fisse. Le visite di Liverpool, Tottenham e Aston Villa si collocheranno nella fascia premium in questa stagione, mentre le partite di categoria inferiore offriranno il miglior rapporto qualità-prezzo. Il quadro è costante in uno stadio così piccolo: i posti più economici finiscono per primi, quindi chi acquista in anticipo fa l’affare migliore.

Cosa aspettarsi dall’AFC Bournemouth nel 2026/27?

Il Bournemouth inizia il 2026/27 da autentico club europeo per la prima volta, dopo il sesto posto che ha rappresentato la miglior stagione della sua storia.

Marco Rose eredita una rosa costruita da Iraola fino a diventare una delle squadre più aggressive e piacevoli da vedere della divisione, e ora la sfida è mantenere quel livello su due competizioni con una rosa ridotta e uno stadio ancora più piccolo. Le ultime stagioni hanno portato vittorie casalinghe contro Arsenal, Manchester City e Tottenham, la prova che il Vitality resta una delle trasferte più scomode d’Inghilterra nonostante le sue dimensioni.

Il calendario casalingo offre molto. Il Liverpool arriva a settembre per il primo ritorno di Iraola sulla costa meridionale, il Tottenham è atteso nel Boxing Day, e al Dean Court arrivano per la prima volta in assoluto le notti europee. Per i tifosi che vogliono vedere le Cherries al loro meglio, questa è la stagione giusta per esserci.

Qual è la storia del Vitality Stadium?

Il Vitality Stadium, precedentemente noto come Dean Court, è uno stadio di calcio a Boscombe, nella periferia di Bournemouth, ed è la casa dell’AFC Bournemouth dal 1910.

È da tempo lo stadio più piccolo della Premier League, con una capienza di circa 11.300 posti, dopo essere stato completamente ricostruito nel 2001 con il campo ruotato di novanta gradi rispetto alla sua posizione originaria. Inizialmente riqualificato come uno stadio a tre lati da 9.600 posti, nel 2005 sono stati aggiunti posti a sedere all’estremità sud che non era stata sviluppata.

Adesso però tutto questo sta cambiando. Invece di costruire uno stadio completamente nuovo, il club si è impegnato a riqualificare il Vitality per fasi, con una nuova tribuna sud che sostituirà la struttura temporanea e con l’obiettivo a lungo termine di espandere la capienza verso i 20.000 posti e potenzialmente oltre, il tutto senza chiudere lo stadio. L’impianto ha anche ospitato diverse partite internazionali dell’Inghilterra Under 21 e incontri che hanno coinvolto la nazionale femminile inglese.