Mentre il West Ham United si prepara alla stagione 2026/27 di EFL Championship, l’entusiasmo nell’East London è palpabile per i tifosi che vogliono assicurarsi i biglietti del West Ham.

Con il capo allenatore Nuno Espírito Santo al timone in una campagna intensa con l’obiettivo di ottenere un immediato ritorno in Premier League, ogni giornata di gara al London Stadium ha un peso enorme.

Potresti essere lì di persona per sostenere il West Ham nella corsa alla promozione. GOAL ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno per acquistare i biglietti del West Ham per la stagione 2026/27.

Prossime partite del West Ham 2026/27

Come acquistare i biglietti del West Ham 2026/27?

Per le partite del West Ham sono previste diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai tagliandi per la singola partita ai rinnovi degli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality.

Puoi acquistare i biglietti ufficiali attraverso il portale eTicketing ufficiale del club su eticketing.co.uk/whufc.

Ecco cosa devi sapere:

Priorità Claret Membership: I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza membership sono rari a causa dell’elevata domanda. La maggior parte delle disponibilità per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Members durante la loro finestra esclusiva di vendita prioritaria.

I biglietti in vendita generale direttamente dal club senza membership sono rari a causa dell’elevata domanda. La maggior parte delle disponibilità per le singole partite viene esaurita rapidamente dai Claret Members durante la loro finestra esclusiva di vendita prioritaria. Vantaggi per i membri: Una Claret Membership per adulti costa circa £45 a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi.

Una Claret Membership per adulti costa circa £45 a stagione e include finestre di prenotazione prioritaria, sconti sui biglietti, voucher per il negozio e accesso a concorsi esclusivi. Marketplace secondari: Se le disponibilità ufficiali in vendita generale vanno esaurite, piattaforme secondarie di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del West Ham 2026/27?

I prezzi dei biglietti variano in base alla categoria dell’avversario e al settore dello stadio:

Categorie delle partite: le gare sono suddivise nelle categorie A, B o C. Le partite ad alta richiesta o i derby locali (categoria A) si collocano nella fascia più alta del listino prezzi.

Posti economici: i posti più convenienti si trovano negli anelli superiori dietro le porte nella Bobby Moore Stand e nella Sir Trevor Brooking Stand, con prezzi compresi tra £30 e £55.

Posti premium: i posti nella Billy Bonds Stand (East) e nella West Stand offrono una visuale laterale privilegiata. I posti centrali sulla linea di metà campo, come i prestigiosi 1966 seats, rientrano nella fascia di prezzo più alta (£55 fino a oltre £110).

Come ottenere biglietti e pacchetti hospitality del West Ham?

Il West Ham offre un’ampia gamma di opzioni premium per chi ama vivere il calcio in modo più raffinato e confortevole.

I prezzi vanno da circa £100 a 700 e variano in base all’avversario e al pacchetto specifico.

Dai vivaci sports bar che offrono una versione più esclusiva dell’ingresso generale alle esperienze nei ristoranti di alto livello, al London Stadium c’è qualcosa per soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche. Tra gli esempi ci sono:

Boleyn: Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn propone un’atmosfera da sports bar con posti VIP imbottiti, programma della partita in omaggio e una bevanda nell’intervallo, il tutto immerso nella storia del club.

Omaggio al vecchio stadio del West Ham, il Boleyn propone un’atmosfera da sports bar con posti VIP imbottiti, programma della partita in omaggio e una bevanda nell’intervallo, il tutto immerso nella storia del club. Royal East: Affacciato sul campo e dal design elegante, il Royal East offre un raffinato menu di tre portate, bevande incluse e posti di fascia intermedia. Inoltre hai la possibilità di incontrare una leggenda del West Ham.

Altre aree/sezioni hospitality includono ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Ricorda però che le partite più popolari esauriscono probabilmente le loro opzioni prima del previsto. Il modo più semplice per assicurarti un posto è tenere d’occhio la sezione hospitality del sito del club, così da sapere quali sono le tue opzioni.

Dove soggiornare nei dintorni del London Stadium

Se stai arrivando in città per una partita, puoi dare un’occhiata alle strutture in cui soggiornare nei dintorni dello stadio utilizzando la mappa interattiva qui sotto.

Storia del London Stadium

Il London Stadium, precedentemente e anche noto come Olympic Stadium, è uno stadio all’aperto polifunzionale all’interno del Queen Elizabeth Olympic Park, nel distretto londinese di Stratford.

Lo stadio è stato costruito appositamente per le Olimpiadi estive del 2012, fungendo da sede dell’atletica leggera e ospitando anche le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi. Dopo i Giochi è stato ricostruito per un utilizzo polifunzionale e oggi è principalmente la casa del West Ham United, che ne è diventato affittuario dalla stagione 2016.

UK Athletics è l’altro affittuario dello stadio e ogni anno ospita una tappa della IAAF Diamond League, nota come London Grand Prix. Lo stadio ha accolto 80.000 persone durante le Olimpiadi, ma è stato rimodellato dopo i Giochi e la capienza per le partite di calcio è ora limitata a 62.500 posti secondo i termini del contratto di locazione.

Da quando è diventato il London Stadium, l’impianto ha ospitato anche la Rugby World Cup 2015, la London Series 2019 della Major League Baseball e artisti musicali come Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.

Esaminare le categorie dei biglietti e le guide ai posti a sedere aiuta i tifosi più appassionati del West Ham a pianificare in modo efficace il budget per le giornate di gara nel corso della stagione nazionale. Per assicurarti che le tue selezioni analitiche delle partite siano effettuate su una piattaforma sicura e conforme, con transazioni rapide, i codici introduttivi sono essenziali. Leggi oggi la nostra semplice guida per attivare i tuoi premi personalizzati tramite il nostro codice promo megapari verificato.