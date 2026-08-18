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City Ground Getty Images
Book Nottingham Forest tickets

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Come acquistare i biglietti del Nottingham Forest per il 2026/27: calendario, prezzi e altro

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Biglietti
Nottingham Forest
Premier League

Guarda dal vivo la squadra di Nuno Espirito Santo in questa stagione con tutte le informazioni su come assicurarti i biglietti per la Premier League

Il Nottingham Forest è diventato una delle squadre più piacevoli da vedere in Premier League, e il City Ground ha ritrovato quell’atmosfera che un tempo lo rendeva uno degli stadi più temuti d’Europa. Ora, sotto la guida di Vitor Pereira, il tecnico portoghese arrivato per assumere l’incarico sulle rive del Trent, il club inizia un’altra stagione nella massima serie con aspettative più alte di quanto non accadesse da decenni.

Il calendario casalingo 2026/27 è di grande livello. Il Leeds United apre la stagione al City Ground, l’Arsenal farà visita a ottobre e Manchester City e Chelsea arriveranno entrambe a Nottingham a novembre, offrendo ai tifosi tre grandi appuntamenti prima di Natale.

Quindi, come si fa a procurarsi un biglietto di Premier League per vedere il Nottingham Forest in azione? GOAL ti guida tra le opzioni per il 2026/27, compresi i luoghi dove trovare i biglietti e quanto costeranno.

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Quali sono le prossime partite del Nottingham Forest?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Nottingham Forest per la stagione 2026/27:

DataPartitaStadioBiglietti
sab 22 ago 2026Nottingham Forest-Leeds UnitedCity Ground, NottinghamBiglietti
sab 29 ago 2026Liverpool-Nottingham ForestAnfield, LiverpoolBiglietti
sab 5 set 2026Nottingham Forest-Tottenham HotspurCity Ground, NottinghamBiglietti
sab 12 set 2026Aston Villa-Nottingham ForestVilla Park, BirminghamBiglietti
sab 19 set 2026Nottingham Forest-Coventry CityCity Ground, NottinghamBiglietti
sab 10 ott 2026Crystal Palace-Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiglietti
sab 17 ott 2026Nottingham Forest-ArsenalCity Ground, NottinghamBiglietti
sab 24 ott 2026Ipswich Town-Nottingham ForestPortman Road, IpswichBiglietti
sab 31 ott 2026Brentford-Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondraBiglietti
sab 7 nov 2026Nottingham Forest-Manchester CityCity Ground, NottinghamBiglietti
sab 21 nov 2026AFC Bournemouth-Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthBiglietti
sab 28 nov 2026Nottingham Forest-ChelseaCity Ground, NottinghamBiglietti
mer 2 dic 2026Hull City-Nottingham ForestMKM Stadium, HullBiglietti
sab 5 dic 2026Nottingham Forest-Brighton & Hove AlbionCity Ground, NottinghamBiglietti

Come acquistare i biglietti del Nottingham Forest per il 2026/27?

Il modo più accessibile per acquistare i biglietti del Nottingham Forest è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati sia per le partite in casa sia per quelle in trasferta, senza bisogno di membership o punti fedeltà.

I biglietti per il City Ground vengono messi in vendita a fasi: prima agli abbonati, poi ai membri classificati in base ai punti fedeltà accumulati con gli acquisti precedenti e infine in vendita generale, se resta ancora qualcosa. Con una capienza di circa 30.700 posti e una domanda ai massimi degli ultimi anni, le partite più importanti raramente arrivano a quest’ultima fase.

StubHub elimina completamente questi ostacoli. Non c’è alcun periodo di attesa, nessun punto da accumulare e non è richiesta alcuna cronologia di acquisti. Puoi consultare le offerte per qualsiasi partita, confrontare i posti in ogni settore e acquistare in pochi minuti, il che lo rende un’opzione realistica per chi cerca un biglietto all’ultimo momento o visita Nottingham per una partita specifica.

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Quanto costano i biglietti del Nottingham Forest?

I biglietti per le partite del Nottingham Forest vanno in genere da circa £33 a £60 al prezzo nominale, con prezzi che variano in base alla posizione del posto, all’avversaria e alla partita.

Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale piuttosto che categorie fisse. Le sfide contro neopromosse e squadre di metà classifica come Coventry City e Brighton rappresentano il miglior rapporto qualità-prezzo dell’autunno, mentre Arsenal, Manchester City e Chelsea al City Ground hanno i prezzi più alti del periodo.

Lo schema è costante: i posti più economici per le partite più importanti spariscono per primi, quindi prima inizi a cercare, migliore sarà il prezzo e più ampia la scelta.

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Qual è la storia del City Ground?

Il City Ground è uno stadio di calcio sulle rive del fiume Trent a Nottingham ed è la casa del Nottingham Forest dal 1898, con una capienza di circa 30.700 posti.

Lo stadio ha ospitato partite di Euro 1996 ed è da tempo al centro di piani di riqualificazione, comprese proposte per aumentare la capienza verso quota 38.000 attraverso un nuovo Peter Taylor Stand e ulteriori posti nel Bridgford End. La sua posizione sul fiume, le tribune raccolte e la vicinanza a Trent Bridge lo rendono uno degli scenari da matchday più caratteristici del calcio inglese.

Come arrivo al City Ground?

I parcheggi intorno al City Ground sono molto limitati, quindi il modo migliore per arrivare è il treno fino alla stazione ferroviaria di Nottingham, che si trova a pochi passi dallo stadio.

Lo stadio è inoltre servito da autobus e tram aggiuntivi nei giorni delle partite, se preferisci non fare tutto il percorso a piedi. Ci sono diversi hotel e opzioni di alloggio nei dintorni del City Ground e in tutta Nottingham, e i collegamenti di trasporto della città rendono del tutto praticabile anche il soggiorno in zone più lontane.

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