I biglietti del Fulham 2026/27 sono già in vendita per la quinta stagione consecutiva dei Cottagers in Premier League, che inizierà col botto: derby della Londra ovest contro il Chelsea al Craven Cottage lunedì 24 agosto. È una nuova era sulle rive del Tamigi, con Alvaro Arbeloa al comando dopo l'addio di Marco Silva al Benfica in seguito a cinque anni alla guida della squadra, e con nuovi acquisti tra cui Gonzalo Garcia e Shea Charles arrivati per rinfrescare la rosa.

Dopo due undicesimi posti consecutivi, i tifosi riempiranno il Craven Cottage per capire se Arbeloa riuscirà a portare il Fulham più in alto in classifica, con il Brighton in visita nel Boxing Day e l'Arsenal a seguire il 30 dicembre. GOAL vi spiega dove acquistare i biglietti del Fulham, quanto costano e tutte le partite casalinghe di questa stagione.

Prossime partite del Fulham 2026/27 al Craven Cottage

Di seguito il calendario completo e confermato delle partite casalinghe del Fulham al Craven Cottage per la stagione 2026/27:

Data Partita Competizione Biglietti Lun 24 ago Fulham vs Chelsea Premier League Biglietti Sab 5 set Fulham vs Crystal Palace Premier League Biglietti Sab 19 set Fulham vs Manchester United Premier League Biglietti Sab 17 ott Fulham vs Hull City Premier League Biglietti Sab 7 nov Fulham vs Newcastle United Premier League Biglietti Sab 28 nov Fulham vs Bournemouth Premier League Biglietti Sab 12 dic Fulham vs Brentford Premier League Biglietti Sab 26 dic Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Biglietti Mer 30 dic Fulham vs Arsenal Premier League Biglietti Mer 6 gen Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Biglietti Sab 23 gen Fulham vs Aston Villa Premier League Biglietti Sab 6 feb Fulham vs Manchester City Premier League Biglietti Mer 10 feb Fulham vs Nottingham Forest Premier League Biglietti Sab 27 feb Fulham vs Leeds United Premier League Biglietti Sab 20 mar Fulham vs Liverpool Premier League Biglietti Sab 17 apr Fulham vs Sunderland Premier League Biglietti Sab 1 mag Fulham vs Everton Premier League Biglietti Sab 8 mag Fulham vs Ipswich Town Premier League Biglietti Dom 23 mag Fulham vs Coventry City Premier League Biglietti

Le date arrivano dalla pubblicazione ufficiale del calendario della Premier League e gli orari di calcio d'inizio vengono confermati poche settimane prima di ogni giornata, una volta effettuate le scelte televisive, quindi controllate sempre di nuovo prima di mettervi in viaggio. Le date delle coppe, compresa una partita casalinga di EFL Cup contro l'AFC Wimbledon, saranno aggiunte man mano che verranno confermate.

Come acquistare i biglietti del Fulham 2026/27?

Il modo migliore per acquistare i biglietti del Fulham al prezzo nominale è tramite il portale ufficiale del club, dove i posti vengono messi in vendita in tre fasi: prima agli abbonati, poi ai membri del club in base ai punti fedeltà e infine al pubblico nella vendita generale, anche se le partite più importanti raramente arrivano a quel punto. Gli abbonamenti garantiscono l'accesso a tutte le partite casalinghe di campionato oltre alla priorità per le gare di coppa, ma per i nuovi tifosi sono esauriti e l'unica strada è la lista d'attesa.

Per tutti gli altri, StubHub è l'opzione più realistica, con biglietti per ogni partita casalinga del Fulham, comprese quelle riservate ai membri e quelle sold out, con prezzi di rivendita a partire da circa 53 euro e ogni acquisto coperto dalla garanzia FanProtect. I biglietti in trasferta funzionano in modo simile: il club li vende prima agli abbonati in ordine di arrivo, e le piattaforme di rivendita assorbono il resto.

Per un'esperienza premium nel giorno della partita, i pacchetti hospitality sono prenotabili tramite il sito ufficiale del club, dai Johnny Haynes e Thameside Superboxes con buffet, bevande incluse e posti in balconata, fino alla Chairman's Lounge con servizio al tavolo accanto alle leggende del club, e all'esperienza gastronomica pre-partita al Fulham Palace, fuori dallo stadio. Le opzioni sono limitate e una richiesta non garantisce un posto, quindi conviene registrare il proprio interesse in anticipo per le partite più importanti.

Quanto costano i biglietti del Fulham 2026/27?

Il Fulham resta tra i biglietti di Premier League più accessibili di Londra. I prezzi nominali per il giorno della partita al Craven Cottage variano in base alla posizione del posto, all'avversaria e al periodo della stagione, e di recente sono stati strutturati come segue:

Categoria Adulto Senior Studente Junior Hammersmith £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 Putney Home £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 Johnny Haynes E+F £50.00 £45.00 £45.00 £25.00 Johnny Haynes Other £40.00 £35.00 £35.00 £15.00

Nel mercato della rivendita, i biglietti del Fulham sono stati messi in vendita a partire da circa 53 euro per le partite con minore richiesta, con un forte aumento per il derby contro il Chelsea, il Boxing Day contro il Brighton e le visite di Arsenal, Liverpool e delle due squadre di Manchester. Confrontate tutto ciò che è attualmente disponibile su StubHub prima che i prezzi salgano con l'avvicinarsi del matchday.

Tutto quello che c'è da sapere sul Craven Cottage

Il Craven Cottage è uno degli stadi più ricchi di storia del calcio inglese, casa del club londinese più antico della massima serie e famoso per la sua posizione sul fiume, sulle rive del Tamigi, per la storica Johnny Haynes Stand e per la Riverside Stand, recentemente riqualificata, che ha modernizzato lo stadio mantenendone il fascino d'altri tempi. Il Fulham non ha mai vinto un trofeo importante, fermandosi al secondo posto nella FA Cup del 1975 e in Europa League nel 2010, quindi ogni stagione al Cottage porta con sé la speranza di porre finalmente fine a questa attesa.

Arrivarci è più semplice con i mezzi pubblici, dato che i parcheggi nei dintorni dello stadio sono fortemente limitati. Putney Bridge, Hammersmith e Fulham Broadway della metropolitana di Londra servono tutte lo stadio, insieme a Putney sulla National Rail e agli autobus nei giorni di partita da Kingston, Putney e Hammersmith. Se volete dare un'occhiata più da vicino oltre al giorno della partita, sono disponibili tour guidati dello stadio in inglese, spagnolo e portoghese a partire da circa 22 sterline, con passaggi nel tunnel dei giocatori, negli spogliatoi, a bordo campo e sul famoso balcone del Cottage.

Con un derby alla prima giornata in casa, una nuova era con un nuovo allenatore e le visite festive di Brighton e Arsenal, il Craven Cottage sarà richiestissimo per tutta la stagione. Assicuratevi oggi i vostri biglietti del Fulham 2026/27 su StubHubprima che le partite più importanti facciano registrare il tutto esaurito.