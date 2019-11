Colombia, infortunio James Rodriguez: si teme la rottura del crociato

Infortunio in allenamento con la Colombia per James Rodriguez: la prima diagnosi è riservata ma potrebbe trattarsi di una lesione al crociato.

In sono ore di apprensione per le condizioni fisiche di James Rodriguez, fermatosi in allenamento con i 'Cafeteros': l'infortunio potrebbe essere particolarmente grave, anche se per ora la priorità è non creare inutili allarmismi.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La Federcalcio colombiana ha emesso un comunicato in cui si evince che l'attaccante del si è procurato un fastidio al ginocchio, senza però rivelare una diagnosi certa.

"La nazionale colombiana riferisce che durante l'allenamento di giovedì, in un contrasto accidentale, James Rodriguez si è lamentato di un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore è stato controllato dallo staff medico e la prima diagnosi resta riservata. Per ora e per precauzione, è stato escluso dalla sfida contro il Perù. Nelle prossime ore verrà condotto uno studio di imaging dettagliato per confermare la diagnosi definitiva, che verrà condivisa con il club".

Molti media del Paese, tra cui 'Caracol Radio', temono che possa trattarsi di un ko decisamente grave come la rottura del legamento crociato che, se confermata, chiuderebbe in anticipo la stagione di James Rodriguez.

Al Real Madrid, ovviamente, sperano in un esito migliore per un calciatore impiegato fin qui in nove occasioni e spesso rivelatosi utile alla causa nonostante le voci d'addio estive, con il in prima fila per acquistarlo.