Clamoroso a Bari: la Ternana finisce i quattro cambi nel primo tempo

Fabio Gallo ha perso tre giocatori per infortunio nei primi 39 minuti, esaurendo così gli slot a disposizione per ogni squadra.

Primo tempo a dir poco sfortunato quello della Ternana, impegnato stasera a Bari nella gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C.

Il tecnico Fabio Gallo infatti è stato costretto a utilizzare i tre slot a disposizione per i cambi in soli 39 minuti, procedendo anche alla quarta sostituzione per scelta tecnica in modo da non perdere almeno questa possibilità.

Il primo giocatore della Ternana a chiedere il cambio è stato Defendi al 19', sostituito da Partipilo. Dieci minuti dopo anche Ferrante è stato costretto a lasciare il campo: dentro Vantaggiato.

Altre squadre

Infine al minuto 39 si è arreso Celi, sostituito da Mammarella. A quel punto Gallo si è giocato pure l'ultimo cambio inserendo Nesta (nipote di Alessandro) al posto di Parodi.