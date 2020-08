Cittadella-Frosinone in diretta LIVE

Si gioca il secondo playoff di Serie B, avversarie Cittadella e Frosinone: ai veneti basta un pareggio per accedere in semifinale.

CITTADELLA-FROSINONE 1-0

MARCATORI: 5' rig. Diaw

CITTADELLA (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; D'Urso, Branca, Proia; Rosafio, Vita; Diaw.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Maiello, Haas, Salvi; Rohden; Dionisi, Novakovich.

Ammoniti: -

IL RACCONTO LIVE DI CITTADELLA-FROSINONE

11' - Il prova a farsi vedere con Dionisi lanciato in profondità da Maiello, ma Perticone è bravo a sbilanciare l'attaccante senza commettere fallo.

5' - DIAW NON SBAGLIA: Portiere da una parte, pallone dall'altra. Il è in vantaggio!

4' - RIGORE PER IL CITTADELLA: Rosafio cade a terra dopo un contatto in area con Brighenti: per l'arbitro è calcio di rigore.

1' - Si parte al 'Tombolato', inizia il play off tra Cittadella e Frosinone.

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Frosinone

CITTADELLA (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; D'Urso, Branca, Proia; Rosafio, Vita; Diaw.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Maiello, Haas, Salvi; Rohden; Dionisi, Novakovich.

E' il giorno del secondo play off di Serie B: nello stadio 'Tombolato', rigorosamente a porte chiuse, si affrontano Cittadella e Frosinone.

I veneti giocano in casa grazie al miglior piazzamento nella 'regular season' e hanno due risultati su tre per accedere al turno successivo, mentre la squadra di Nesta deve assolutamente vincere.

Questa sera si decide in gara secca la sfidante del Pordenone, già di diritto alla semifinale del playoff grazie al quarto posto nella regular season.